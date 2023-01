El CV SPiSP bat el líder en un partit d'alta tensió (3-2)

Samuel Pacheco i Julián Torres van ser determinants

El CV Sant Pere i Sant Pau de Vlado Stevovski va fer un pas endavant en el seu pavelló després de vèncer a l'invencible Illa Grau. El conjunt de Castelló, líder de la categoria, no havia perdut cap partit aquesta temporada i els cooperativistes ho van aconseguir.



No va ser gens fàcil, però entre Samuel Pacheco i Julián García-Torres, els tarragonins van enviar el seu rival contra les cordes situant-se a un set de la victòria. L'Illa Grau encara no va dir la seva última paraula. Fent honor a la seva posició a la classificació, els valencians van igualar el partit imposant-se en els següents dos sets. En el partit de la primera volta va passar exactament el mateix, però, llavors, el CV SPiSP va caure a l'últim set.Els de Vlado Stevovski no volien repetir la història i van dominar l'últim set amb mà de ferro per guanyar i fer un cop sobre la taula