Directe: Marc Fernández marca el segon

Sorpresa a l'onze, Joan Oriol es queda a la banqueta

El capità del Nàstic, Joan Oriol, es quedarà a la banqueta per donar entrada a Nil Jiménez. És difícil veure aquesta temporada un onze del Nàstic sense Joan Oriol. El capità grana només es va perdre tres partits, els primers de la lliga, per sanció i per lesió. Des de llavors, ho ha jugat tot.