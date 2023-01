L'efectivitat i saber patir donen la victòria al Nàstic (1-2)

Els grana no van desaprofitar les accions de gol que van tenir a la primera meitat i es van defensar amb tot a la segona

Actualitzada 29/01/2023 a les 19:27

Cent per cent d'efectivitat

Manu García torna a ser salvador

El Nàstic de Tarragona es va emportar els tres punts d'Alacant després de vèncer a l'Intercity en un partit on l'efectivitat a les àrees va ser decisiva. Els grana no van dominar el partit en termes de possessió, però a la primera meitat es van mostrar molt encertats aconseguit dos gols en menys de deu minuts. A la segona meitat, els d'Iñaki Alonso van haver de guanyar el partit des de la defensa, aguantant les escomeses de l'Intercity i sabent patir per segellar una victòria molt necessària per tornar a la lluita pel play-off d'ascens.Iñaki Alonso va repetir el seu onze que va mostrar contra l'SD Logroñés amb un únic canvi. Nil Jiménez va ser el lateral titular i Joan Oriol, el capità grana, es va haver de quedar a la banqueta per molèsties físiques. Aquest canvi subtil va acabar per influir les ocasions del Nàstic durant el partit.En els primers minuts de partit, l'Intercity es va fer fort al seu estadi. L'equip entrenat per Gustavo Siviero va prendre la possessió del duel i s'apropava sense perill a la porteria de Manu Garcia. La malmesa gespa de l'Antonio Solana no afavoria el joc més veloç i el Nàstic lluitava per intentar controlar un partit que, a poc a poc, s'anava tornant negre i daurat. Els alacantins tenien el domini i el perill, però els primers a colpejar van ser els d'Iñaki Alonso.Els contraatacs grana anaven per la banda esquerra. Nil Jiménez es va mostrar més que motivat en el seu retorn a un onze inicial i va dominar el seu carril. El lateral barceloní va centrar a l'àrea i Guillermo es va avançar als defenses per amntenir viva la jugada. El davanter va centrar a l'àrea petita i va obligar a la defensa de l'Intercity a refusar la pilota. L'esfèric va sortir bombejat a la frontal de l'àrea i Eric Montes Arce el va veure caure. El de Manresa no s'ho va pensar i no va donat temps a la pelota a botar. Va engaltar la pilota a l'aire i el remat va sortir propulsat com un obús cap a la porteria rival. Manu Herrera no va poder fer res per evitar que el Nàstic s'avancés amb tot un golàs de Montes Arce.El gol va encendre la metxa del Nàstic i els grana van començar a moure la pilota amb criteri. L'Intercity es va veure tocat després de dominar i rebre un gol, i els d'Alonso ho van aprofitar.Pocs minuts després, el Nàstic va marcar el segon. De nou va arribar per l'esquerra. Dos tocs gràcils entre Nil Jiménez i Aarón Rey van ser suficients perquè el lateral grana li guanyés la partida a la seva marca. El barceloní va esgotar la banda i va centrar al segon pal. Allà estava Marc Fernández en plena lluita amb Álvaro Pérez. La pilota anava caient i el davanter grana no estava en condicions per rematar-la amb el cap, així que, murri, va allargar la cama i quan va caure l'esfèric el va enviar cap al fons de la porteria rival sorprenent tant al central com el porter de l'Intercity.El Nàstic no estava dominant, però tenia el punt de mira ben calibrat, perquè en dues ocasions clares va marcar dos gols. Aquest domini en el marcador no va afectar el guió del partit. El conjunt d'Alacant continuava marcant el temps i encaraven la porteria de Manu García. En una d'aquestes ocasions, l'Intercity va aconseguir fer mal al Nàstic. Belloti va ser ara qui va guanyar la partida al Pol Domingo i va centrar l'esfèric a l'àrea petita. Allà estaven Josema i Nil Jiménez, però Etxaniz va ser més ràpid i va guanyar l'esquena als dos defensors que es van quedar com dues estàtues i no van fer res per evitar que el davanter de l'Intercity anotés l'1-2. Manu García la va tocar amb el peu, però no va ser suficient per tapar l'errada en defensa de l'equip.Malgrat el gol, el Nàstic era conscient que encara mantenia avantatge en el marcador, així que va tractar de bloquejar el joc del conjunt local al centre del camp. El partit va arribar al descans sense gaires ensurts més, el Nàstic va evitar cap nova acció de perill i van fer-se forts amb la gran efectivitat que van mostrar davant de la possessió dominada per l'Intercity.L'inici de la segona meitat no va provocar un canvi en el guió del partit. L'Intercity seguia dominant i no va trigar gaire a obligar a treballar a Manu García. Vadik va rematar tot sol a l'àrea una jugada a pilota aturada, però el porter grana estava preparat per guanyar el duel u contra u. Poc després, Soldevila va ser l'autor de la següent ocasió clara amb un remat al segon pal que va sortir fora miraculosament.Tocava patir. El Nàstic ja havia estat en aquestes condicions en el passat. Llavors es deia que l'equip guanyava des de la defensa i, d'aquesta manera, totes les peces van tornar a encaixar per mantenir un bloc defensiu sòlid. Alonso va moure la banqueta per afegir velocitat per les bandes amb Robert Simón i Marc Montalvo per continuar bregant al mig del camp. El Nàstic volia matar el partit en un contraatac, però l'única ocasió de la segona meitat va ser un xut dividit de Marc Fernández que va sortir desviat per un defensor. Aquest era el gol que necessitava el Nàstic per acabar de matar el partit, però no va ser possible, així que el conjunt d'Iñaki Alonso va haver de patir de valent per tancar el partit.L'Intercity bombardejava la porteria del Nàstic de totes les maneres possibles: centrades des del lateral, xuts dins de l'àrea i jugades d'estratègia, però el conjunt d'Iñaki Alonso va mantenir el tipus en bloc defensiu i Manu García va tornar a la seva millor versió que tant es va trobar a faltar en els darrers duels.Després del 0-2 a la primera meitat, era impensable que el Nàstic havia de patir tant, però així va ser fins a l'últim minut de partit. Nsue va acabar per donar l'últim ensurt al minut 93. El defensor de l'Intercity va rematar completament sol una jugada a pilota aturada, però la pilota va tornar a marxar fora.Amb una gran efectivitat a la primera meitat i una defensa sòlida a la segona, el Nàstic de Tarragona va marxar de l'estadi Antonio Solana amb els tres punts a la butxaca. Iñaki Alonso va aconseguir la primera victòria a la banqueta grana i col·loca a l'equip a tres punts de distància del play-off d'ascens.