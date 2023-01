Iñaki Alonso: «Ha sortit la versió competitiva i solidària de l'equip»

Va lamentar no matar el partit amb un tercer

Actualitzada 29/01/2023 a les 20:14

El tècnic del Nàstic de Tarragona, Iñaki Alonso, va aconseguir la primera victòria a la banqueta del Nàstic com a visitant. El de Durango va destacar que «aquest camp exigeix competir i crec que l'equip a la primera part hem tingut accions per sortir 0-3».



El conjunt grana es va trobar molt efectiu amb les ocasions que va tenir, però va acabar patint més del compte després del gol d'Etxaniz. «L'Intercity s'ha centrat a l'atac i nosaltres volíem acabar de matar el partit en un contraatac, però no hem estat fins», va concretar Alonso.L'equip va tenir alguna ocasió per matar el duel, però no va sortir: «a la mitja part vaig dir que si volíem guanyar havíem de fer el tercer, però finalment va sortir la versió competitiva, solidària i patidora de l'equip per aconseguir la victòria», va mencionar Alonso. Aquesta versió va agradar al tècnic grana i va assenyalar que «Aarón Rey ha fet un partit molt sacrificat, generant segones jugades i Guillermo s'ha barallat amb tots els defenses, tots dos han tingut un partit a destacar».D'altra banda, també va confirmar que l'absència de Joan Oriol a l'onze era per molèsties: «des de la Copa del Rei i del Balears que arrossega molèsties. Nil l'ha substituït i ha complit, per això vull a tota la plantilla llesta».