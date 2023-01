El Granollers talla la ratxa del CBT (75-80)

Els de Berni Álvarez van forçar la pròrroga, però no van poder rematar el partit

Primera derrota de l'any 2023 per l'Ibersol CBT en perdre davant el CB Granollers. Els de Berni Álvarez van quallar un partit en el qual mai van poder aconseguir el ritme normal de joc. Les diferents alternatives defensives i el bon posicionament del conjunt visitant van servir per endur-se la victòria del Serrallo. Els més valorats per part local van ser Ousmane Ndour amb 16 punts 15 rebots i 27 de valoració i Alex Doche amb 15 punts 6 rebots per 18 de valoració. La victòria vola del Serrallo i frena la ratxa positiva blava en sec.



La primera la feia Homs pels visitants. Minuts d'imprecisions en atac pels dos equips que aconseguia trencar Granollers amb un contraatac (0-4). Demanava temps mort Berni després de quatre minuts en els quals l'equip tarragoní encara no havia pogut anotar. Parcial obert de 0-6 favorable als visitants que trencava Doche des dels tirs lliures (2-6). La primera en joc també la feia Doche, ara des del triple. Doche es carregava l'equip a les espatlles i continuava anotant, ara també des del tir lliure. El Granollers, però, contestava amb un triple (7-11). Entrava en joc Sisco i la primera anava cap a dins, es recuperava la pilota i Buscail empatava el partit (11-11). JJ Miguel va posar per primer cop l'equip per davant en el marcador i al final del primer quart reflectia un ajustat 13-12.El segon quart començava amb un parcial de 2-12 ràpid dels visitants que obligava Berni a demanar temps mort (15-22). Duch va ser l'encarregat de tallar-lo des de la llarga distància amb el seu primer triple. Malgrat això l'equip no estava còmode i el Granollers dominava el ritme del partit (18-27). Triple sobre la botzina de David Fernández per encendre al Serrallo. Adrià Duch aconseguia anotar i ajustava el marcador, demanava temps mort l'entrenador visitant (24-27). Duch amb un altre triple posava de ple els tarragonins en el partit i ara amb un 2+1 tornava a posar els blaus per davant (30-29) i s'arribava al descans.En la sortida del descans, Ousmane inaugurava el marcador amb dos tirs lliures. Un triple de Seidi igualava l'encontre i Granollers es posava per davant després d'una acció de Salmerón. Els visitants plantejaven ara una defensa zonal que posava en problemes als homes de Berni Álvarez. Doche estava quallant un gran partit, ara posava per davant als blaus amb un altre triple. Acció positiva de Buscail que igualava el marcador a manca de tres minuts per finalitzar el tercer quart. Berni demanava temps mort a manca de 2 minuts (43-45). Finalitzava el tercer amb un marcador de 45-50.L'últim quart començava amb cistella d'Ousmane que contestava des del triple el Granollers (47-53). Ousmane rebia una falta antiesportiva i aprofitava un dels dos tirs lliures. Estebanell amb un triple trencava la zona i apropava en el marcador als del Serrallo. Duch amb un altre triple tornava a posar per davant als blaus (56-55), que ràpidament contestava Auró. David amb un altre triple tornava a posar per davant a l'Ibersol i els visitants demanaven temps mort (59-58). JJ anotava i posava tres punts d'avantatge en el marcador. Cistella visitant que contestava Estebanell des del tir lliure. Auró igualava el partit des dels lliures (63-63). Més tard, el mateix Auró amb un triple posava per davant als visitants a manca de 23 segons per finalitzar. Igualava Ousmane el partit quan restaven 8 segons per finalitzar. Temps mort Granollers (66-66). Finalitzava el partit, tocava pròrroga.Bona sortida dels blaus que es posaven per davant en el marcador, una jugada de quatre punts dels visitants, però igualava el marcador. Homs posava per davant els visitants quan restaven dos minuts i Castro amb un triple posava cinc punts de desavantatge en el marcador, demanava temps mort Berni. La distància ara en el marcador era de set punts quan restaven trenta segons. Sisco anotava un triple sobre la botzina, però ja era massa tard. El final arribava amb un marcador de 75-80.