Nascut a Reus, Escoda actuava actualment, com a director esportiu del CE Sabadell

Actualitzada 28/01/2023 a les 10:18

Des del @CESabadell lamentem profundament comunicar la mort de Gerard Escoda, director esportiu del club. El nostre condol i tot l'escalf per a la seva família i amics.



Ens deixa una gran persona. Et trobarem molt a faltar, Gerard.



Descansi en Pau. pic.twitter.com/fYt82huXuj — CE Sabadell (@CESabadell) January 27, 2023

El reusenc Gerard Escoda ha mort aquest divendres als 50 anys, després d'un any i mig de lluita contra un càncer.El CE Sabadell, equip on Escoda estava actualment actuant com a Director Esportiu, ha comunicat la mort de l'exfutbolista en un text en el qual ha expressat el seu condol per a familiars i amics.Nascut el 1972, Escoda va començar a jugar a futbol al Reus Deportiu. Va tenir un breu pas per Saragossa abans de tornar a l'equip de la seva ciutat, on continuaria el seu creixement com a jugador. El 1994 fitxaria pel Nàstic de Tarragona, on completaria dues temporades abans per fitxar pel Lleida a la Segona Divisió. El seu bon rendiment a la Terra Ferma li va servir per fitxar pel Vila-reial, a Primera Divisió, i debutar a l'elit del futbol espanyol, l'any 2000.Després de dues temporades al submarí groc en les que va tenir l'honor de marcar el gol número 100 de l'equip a Primera, Escoda va fitxar pel Salamanca abans de tornar a Lleida, on penjaria les botes l'any 2006.Després de la seva retirada com a futbolista, Escoda va començar el seu camí com a director esportiu, agafant les regnes del Reus. Després de l'equip del Baix Camp, també va dirigir el Llagostera, el Lleida i, finalment, el Sabadell.El futbol tarragoní plora avui per la pèrdua d'un dels seus grans noms propis.