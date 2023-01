El Nàstic rebutja el futur model de 1a RFEF que planteja la Federació

Els granes s'han adherit a 17 clubs més per rebutjar la votació que planejava la Federació dedicada a fer decidir als clubs entre 2 models de competició

Actualitzada 27/01/2023 a les 20:42

El Nàstic s'ha adherit a 17 clubs més de la Primera Federació per demanar la suspensió de la votació de clubs plantejada per la RFEF, referent als models de gestió de la categoria per a la temporada vinent.El passat dimarts 17 de gener la Federació va presentar dos models de competició per a la gestió i explotació de la categoria, buscant aconseguir que aquesta deixi de ser deficitària. Les propostes de la RFEF no van acabar de convèncer a alguns clubs, entre ells el Nàstic, que van demanar que es programés una reunió amb Javier Vich, director de competició, per aclarir alguns aspectes dels models plantejats. Davant la negativa de Vich, els Clubs han decidit fer un comunicat públic conjunt per tal de fer patents les seves reclamacions.En el text, els Clubs reclamen una reformulació del model de competició que plantegi un sistema «que permeti el creixement de la categoria, amb la seguretat financera necessària» i que doni «continuïtat a la comercialització dels drets de televisió, ampliant la participació activa dels Clubs.»La RFEF reclamava als Clubs decidir entre un model (A), de caràcter continuista o un altre (B), a més d'implantar un model econòmic de control, cosa que va agradar molt a aficionats i als mateixos clubs. El segon model, que s'aprovaria només amb el suport unànime dels 40 clubs que conformen la competició, és el que ha aixecat les queixes dels clubs.En resum, en aquest model es contemplen ajudes econòmiques, els drets audiovisuals es comercialitzen conjuntament, s'estableix un nou control econòmic a partir de les regles UEFA, hi apareix també una Comissió de clubs negociadora del conveni col·lectiu amb els sindicats de futbolistes, i es crea un òrgan arbitral al qual els clubs poden apel·lar les decisions disciplinàries. A més, els clubs no poden explotar acords comercials sense la supervisió de la RFEF.El primer punt que denuncien els Clubs d'aquest model és el de la Comissió negociadora, que exerceix unes funcions que, segons el text, poden ser «objecte de cessió a la RFEF», ja que «la normativa vigent deixa clar qui són els actors legitimats a aquest efecte».La carta, també critica durament la decisió de crear un òrgan arbitral. El text justifica que l'aparició d'aquest òrgan priva als clubs de la possibilitat de recórrer les decisions en altres òrgans i imposa el sotmetiment a l'arbitratge.Finalment, el text també critica la cessió d'actius publicitaris dels clubs a la RFEF. «La comercialització d'actius es condiciona a la intervenció directa de la RFEF, sense definir què s'entén per actius vinculats o relacionats amb la Primera Federació; prohibint realitzar accions conjuntes per a la comercialització de qualsevol actiu del Club, en un exercici de clar greuge comparatiu respecte dels clubs filials, als quals se'ls consentiria sense cap limitació» dicta.El text també inclou una valoració positiva del sistema de comercialització dels drets de TV, del qual destaca que es compti amb la seva participació, i el model econòmic de control, del que, tanmateix, reclamen més informació.La carta la firmen 18 clubs:1. SD Amorebieta2. Real Balonpédica Linense3. CD Eldense4. Unionistas de Salamanca CF5. UE Cornellà6. San Fernando CD7. Real Unión C9. CF Intercity10. CF La Nucía11. Linares Dep.12. SD Logroñés13. CF Rayo Majadahonada14. AD Mérida15. CD Numancia de Soria16. CA Osasuna B17. UD San Sebastián de los Reyes18. CF Talavera de la Reina