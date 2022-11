Núria Grados pren possessió de la presidència del CB Tarragona

La decisió de substituir a Jacint Rodríguez es va anunciar durant la junta extraordinària del darrer dijous

Núria Grados substitueix a Jacint Rodríguez a la presidència del CBT. Aquesta decisió es va anunciar durant la junta extraordinària del darrer dijous. El mandat de Jacint Rodríguez finalitzava el setembre de 2023, però va decidir dimitir per motius personals. Tot i això, continuarà formant part de la junta directiva ocupant les funcions de tresoreria.A més també es van presentar nous membres de la junta directiva; Joan Ceperuelo, Laura Barrio, Antoni Mendia, Gregorio Cornejo i Félix Recio, que se sumen a Sergi Bru i José Antonio Ferrando. Aquesta presidència es mantindrà fins a la convocatòria d'eleccions l'any que ve.D'altra banda, el club va confirmar la baixa de Larry Ewulu durant els pròxims deu dies com a mínim. El cebetista va rebre un cop al nas contra l'Olivar i va requerir una intervenció mèdica per recol·locar-la.