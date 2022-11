El jugador del CBT va haver de ser operat per recol·locar el nas i la previsió són 10 dies de baixa

Actualitzada 28/11/2022 a les 17:06

El jugador del CBT, Larry Ewulu, serà baixa de cara al partit d'aquest cap de setmana contra l'Esparreguera al pavelló del Serrallo. Ewulu va rebre un fort cop a la cara durant l'últim partit contra l'Olivar.A causa d'aquest cop, Ewulu va haver de passar pel quiròfan per la recol·locació del nas. Segons el pronòstics del metges, Ewulu estarà de baixa durant els pròxims 10 dies. Aquest serà un nou impediment per un CBT de Berni Álvarez que vol seguir guanyant per deixar enrere la mala dinàmica que va travessar l'equip aquesta temporada.