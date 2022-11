Victòria balsàmica del CBT a Saragossa (57-67)

Els millors per part tarragonina van ser Duch, amb 17 punts i 15 de valoració, i Ewulu, amb 11 punts i 3 rebots per 13 de valoració

Actualitzada 27/11/2022 a les 19:31

Victòria balsàmica i de molt mèrit de l'Ibersol CBT davant un Anagán El Olivar fonamentada amb una gran defensa dels jugadors de Berni que van saber sobreposar-se a tots els problemes de la setmana i també a la lesió d'Estebanell, que malgrat estar embenat i disponible per jugar no arribava al 100% pel partit. Els millors per part tarragonina van ser Duch amb 17 punts i 15 de valoració i Ewulu amb 11 punts i 3 rebots per 13 de valoració, a més, aquest últim va haver de rebre atenció mèdica per recol·locar-li el nas.



Inici fred per part dels dos equips, on un Ibersol CBT amb més encert de cara a cistella aconseguia una petita renda, malgrat que el domini del ritme era local. Dos triples seguits d'Olivar igualaven el marcador (8-8). Duch recuperava una pilota i ell mateix finalitzava en aquests primers compassos de partit. Duch obtenia el primer triple dels tarragonins (8-15). Entrava Aday Mara en el partit. El segon triple dels blaus arribava de la mà de Güixens per donar aire en el marcador, els blaus recuperaven la pilota i Larry després d'una excel·lent passada de Duch anotava i rebia la falta (14-23). Arribava el final del primer quart amb un triple dels locals (17-23).El segon quart començava amb errors per part dels dos equips que no aconseguien trobar el camí a cistella. Ewulu, però, amb un ràpid contraatac aconseguia estrenar el segon quart. Ewulu recuperava un rebot ofensiu i ell mateix finalitzava, semblava sortir més encertat l'equip de Berni. Adri trencava un parcial local que apropava els locals en el marcador i amb una recuperació i contraatac finalitzat per Buscail l'entrenador rival demanava temps mort (26-34) a manca de 4 minuts per arribar al descans. Triple de David Fernández per mantenir unes distàncies molt necessàries. El descans arribava després de dues cistelles consecutives dels tarragonins (30-41).Sortida del descans amb molta energia per part dels dos equips, els locals aconseguien una cistella de mèrit de Mara i els visitants un triple de Duch. Berni demanava temps mort després d'una cistella local que apropava l'Olivar a sis punts (38-44). L'Ibersol CBT patia en aquest tercer quart on no trobava el camí a cistella, tot i que Doche aconseguia trencar el parcial després de caçar un rebot ofensiu. Moment d'Alex que aconseguia un gran triple per finalitzar el període (41-49).L'últim quart començava com el primer, triple visitant contestat amb una cistella de dos punts pels verds, però Duch amb un altre triple obligava Jorge Serna a demanar temps mort (43-55) quan restava encara molt partit. Un altre triple d'Adrià Duch donava el màxim avantatge en el marcador (43-58). Larry Ewulu anotava dos tirs lliures per parar l'embestida local (48-60) i restaven menys de cinc minuts per finalitzar. Es recuperava la pilota i Doche anotava un triple importantíssim a manca de quatre minuts (48-63).Ewulu finalitzava un contraatac i Mara no era capaç d'anotar al pal baix, Duch disparava des de la línia de tres i aconseguia tres tirs lliures. Els locals demanaven temps mort. Langarita es retirava del terreny de joc després d'aconseguir un 2+1, lesionat en la caiguda. S'apropaven els locals en el marcador quan tot just restava un minut de partit amb dos tirs lliures de Mara. El marcador era de 55-67 quan Mara aconseguia una altra cistella. El final arribava amb victòria per l'Ibersol CBT.