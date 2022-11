Raül Agné: «El pla de partit ha sortit perfecte, hem generat ocasions i fet gols, però amb el 0-3 hem desconnectat una mica»

El tècnic grana va sortir satisfet de la victòria i del bon joc dels primers 60 minuts, però destaca que «som un equip més jove que l'any passat i hem d'aprendre per no patir tant»

Actualitzada 27/11/2022 a les 14:03

El tècnic del Nàstic, Raül Agné, va sortir satisfet després de la victòria del Nàstic a domicili, tot i el patiment final. El de Mequinensa va destacar que «el discurs era aquest i estic content perquè hem fet un gran partit. Aquest és el Nàstic que volem i aspirem, però hem d'estar més fiables per no haver de patir tant».El tècnic grana va subratllar que «la declaració d'intencions era clara, volíem atacar i hem tingut uns 60 minuts molt bons, però al final no juguem sols. Som un equip més jove que l'any passat, ens falta maduresa i hem d'aprendre. Amb el 0-3 potser hem desconnectat una mica».Raül Agné va justificar també els canvis a l'onze inicial. Escudero, Gorostidi i Montes Arce van tenir un gran impacte. «Volíem atacar i els canvis van venir perquè volíem jugar així, sinó, passaria el que ha passat en els últims minuts. La jugada ha sortit perfecta, volíem passadors i l'Andy ha mostrat ser el millor. Després amb Gorostidi hem tingut control i amb Eric Montes l'equilibri, l'entrada de partit l'hem clavat», va mencionar Agné.El Nàstic celebra la segona victòria consecutiva i el nou triomf fora de l'àrea. Agné va sentenciar dient que «nosaltres anem picant pedra i fent camí, ens queden quatre per acabar aquesta mini lligueta abans de les vacances de Nadal, ara toca anar pel Sabadell».