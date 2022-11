El CB Salou perd a l'últim quart en la seva estrena com a local (76-80)

Els de Jesús Muñiz van anar de més a menys i van acabar caient per petits detalls en atac

Actualitzada 27/11/2022 a les 21:00

El CB Salou va caure contra el CB Sant Antoni per 76-80 en el duel de l'estrena del conjunt de Muñiz com a local. Els salouencs van ser més forts en els primers quarts, però els detalls i errades ofensives els van condemnar a l'últim quart.El CB Salou va començar el partit en sintonia amb els ànims del Pavelló Municipal de Salou amb un gran triple de Xavi Hernández. El partit no seria gens fàcil, i això es va veure en els primers minuts de partit. Quan Salou colpejava, el CB Sant Antoni contestava i igualava l'encontre. D'una banda, el CB Salou es mostrava còmode des de la línia de tres. Fins i tot Dejan Bjelic va tenir el seu triple. En canvi, el conjunt visitant es mostrava incisiu amb el joc interior i aconseguien travessar la defensa local. Amb l'entrada d'Olechnavicius, els de Muñiz van aconseguir un petit avantatge i van tancar el primer quart per 26-23.L'inici del segon quart va ser pel Sant Antoni. Els visitants van empatar l'encontre i no van perdonar les errades en els atacs del conjunt local. Amb l'entrada de Baltà i Gombe, el Salou va guanyar en joc interior i amb un triple de Xavi Hernández els locals van tornar a posat set punts de distància. El Sant Antoni no abaixava els braços i sempre trobava la manera d'escurçar distàncies, gràcies, en part, al seu domini en el rebot. Tot i això, el Salou va mantenir la iniciativa al descans.A la represa, el Sant Antoni va tornar a colpejar. El conjunt visitant dominava els primers minuts de cada quart i en aquest va aconseguir un parcial de 0-10 per remuntar el partit i obligar a utilitzar un temps mort. Els atacs del CB Salou començaven a fallar, no trobaven el forat i el Sant Antoni aconseguir robar alguna pilota. El CB Salou va despertar amb Alaminos i va escurçar distàncies des de la línia de tres. Tocava remar i els de Muñiz ho van fer. Sobre la botzina, Alaminos va realitzar una gran jugada per marxar a l'últim quart 62-60.La igualtat era màxima, i, com era habitual, el Sant Antoni va sortir més encertat a l'inici de l'últim quart. El duel es va convertir en un intercanvi de cops des de la línia de tres, però entre Bjelic i Alaminos van aconseguir igualar de nou el partit. Grimau va aprofitar una tècnica i va encertar els tres tirs lliures allunyant al Sant Antoni a quatre punts. Quedava menys d'un minut i, de nou, a remar. Xavi Hernández dirigia el públic del Pavelló, però la jugada màgica no va sortir i els salouencs van caure per 76-80 en l'estrena a casa.