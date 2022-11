El Nàstic tanca la segona victòria seguida amb patiment (2-3)

Els grana van mostrar dues cares amb una gran primera meitat i una segona menys brillant que va provocar que al final s'hagués de patir fins al final

Actualitzada 27/11/2022 a les 12:51

El Nàstic de Tarragona aconsegueix una nova victòria a domicili amb molt de patiment. El partit no semblava que acabaria amb els grana demanant l'hora. Els de Raül Agné van quallar un gran primer temps on van mostrar-se ràpids, incisius i contundents, amb un destacat Andy Escudero, però a la segona part l'equip va mostrar una cara més obscura, però van saber tancant la victòria.Raül Agné va decidir moure banqueta per fer un gir al mig del camp. Gorostidi, Montes Arce i Andy Escudero van sortir de titulars mentre que Montalvo, Pedro del Campo i Marc Álvarez van començar el duel des de la banqueta. Els grana es troben en un moment dolç de la temporada i ho van aprofitar.Els grana van sortir amb tot i pressionaven la sortida de la pilota del Real Unión amb el ganivet entre les dents. Aquesta pressió va provocar l'error del conjunt local i el Nàstic ho va aprofitar. Montes Arce i Gorostidi van començar a crear la jugada al primer toc. Andy Escudero la va rebre, se la va col·locar i li va fer un centre mil·limètric a Guillermo, que estava a l'àrea. El davanter del Nàstic va driblar al porter rival amb un toc subtil i va avançar al Nàstic en la primera jugada del partit. Els menys habituals van aprofitar la seva oportunitat i Andy Escudero va mostrar perquè el Nàstic el va fitxar, per aquestes accions ofensives amb ull mil·limètric.El Real Unión va despertar després del gol. Els bascs van intentar reaccionar amb tot el que tenien, però el Nàstic es mostrava tranquil en defensa. Els grana van esperar la seva oportunitat i la van aconseguir. Els de Raül Agné es van mostrar més veloços de l'habitual a l'hora de generar jugades i les errades de Joel jiménez, porter del Real Unión, gairebé van significar el segon. Jiménez va fer una mala sortida per refusar amb el cap una pilota. L'esfèric va caure als peus d'Aarón Rey i aquest va xutar a porteria buida des de la frontal de l'àrea, però la mala sort va fer que la pilota s'estavellés amb el pal.Rey va fallar, però el Nàstic va seguir amb la seva bona línia. El Real Unión potser tenia més la pilota, però el Nàstic es va mostrar letal. Després de vàries ocasions temptejant la zona, Andy Escudero va tornar a aparèixer. Per la seva banda va tornar a marcar el Nàstic. Aqeusta vegada Escudero va fer el centre precís cap a Aarón Rey. El gallec la va atrapar al vol, se la va acomodar i aquesta vegada no va perdonar. El xut creuat va superar a Joel Jiménez i va posar el 0-2 a l'electrònic.El Real Unión també va tenir les seves. Nacho Sánchez va posar a prova a Manu García en un u contra u, però el porter grana, va fer la de sempre i va salvar al Nàstic amb una gran aturada. En una altra acció de pilota a l'àrea, el salvador va ser Pol Domingo. El lateral dret del Nàstic es va llençar a terra per evitar el gol amb el seu cos. Abans del descans, Guillermo va tenir l'última amb un centre-xut que Pablo no va aconseguir rematar.A la sortida del descans, el Nàstic va mantenir l'empenta per buscar el tercer. Hauria arribat per part de Gorostidi. El migcampista basc va fer una gran rematada des de la frontal i va marcar, però l'àrbitre va anul·lar el gol perquè l'esfèric va passar per sota les cames d'un jugador del Nàstic que estava en fora de joc.Els grana seguien a l'atac i, en una d'aquestes, Espigares va empentar a Guillermo i el davanter del Nàstic va caure. L'àrbitre va decidir que aquesta acció era suficient per xiular penal i Joan Oriol va enganyar el porter per marcar el 0-3.El partit semblava que seria còmode, però el Real Unión va contestar immediatament. En la següent acció del partit, Aramburu va posar el centre a l'àrea i Josema el va refusar amb el cap amb la mala sort que Núñez la va enxampar a la frontal i amb un gran xut fregant el pal va marcar l'1-3. Amb el pas dels minuts, el Nàstic es va anar debilitant i el Real Unión es va fer gran. Les ocasions dels bascs no paraven d'arribar i el segon va venir de servei de cantonada. El centre va anar al segon pal i Manu García va errar a la sortida i no la va poder refusar. Montoro la va rebre al segon pal i va marcar el 2-3 a plaer.Ningú es pensava que després de la gran primera meitat, el Nàstic demanaria l'hora per guanyar, però va passar. Els grana es van posar el vestit de treball i van haver de resistir al Real Unión. Els minuts passaven i els grana acusaven l'esforç. Quintanilla i Pol Domingo es veien visiblement tocats, però no quedaven canvis així que el central basc va acabar de migcampista i Montalvo, que havia sortit al segon temps, va ocupar la posició de central.Tot i el patiment, el Nàstic va tancar el partit amb una victòria que els fica encara més al play-off.