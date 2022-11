Àngel Martínez i Stella Beazzutti, guanyadors de la Tarraco Health Race en la modalitat de 10K

La primera edició d'aquesta cursa ha sigut un èxit de participació amb 1.400 participants

Els espais més emblemàtics del centre de la ciutat s'han tornat a omplir aquest diumenge de corredors i corredores que participaven en la primera edició de la Tarraco Health Race, la cursa de la salut coorganitzada per la Fundació Antonius Musa del Col·legi Oficial de Metges de Tarragona (COMT) i Tarragona Esports. Tot i ser la primera edició, l'esdeveniment esportiu ha congregat 1.400 participants en les diferents modalitats de cursa 10K i 5K així com la caminada, sent aquesta última la que més inscrits ha tingut.



Col·laboració entre el Col·legi de Metges i Tarragona Esports

Àngel Martínez, del Club FAVC – amb un temps de 00:30:12 - ha guanyat la cursa de 10 quilòmetres en la categoria masculina, mentre que Stella Beazzutti – de l'Athletic Trak Tarragona i amb un temps de 00:37:24 - ha aconseguit la millor marca femenina en la mateixa modalitat. Pel que fa a la cursa de 5 quilòmetres, Pablo Vicente del club Octowave, ha estat la primera participant en arribar a la meta i Patrícia Amador, del Club Atletisme Tarragona ha assolit la millor marxa masculina.La Tarraco Health Race, amb sortida i arribada a la Via de l'Imperi Romà, ha començat a les 09.30 hores i també ha comptat amb activitats paral·leles. Nombroses persones han gaudit de l'exhibició de Pilates i han participat en una classe de Zumba. La cursa de la salut ha tingut un fort caràcter solidari, ja que tots els beneficis obtinguts, més de 10.000 euros es destinaran a l'Associació de Familiars i Amics de Nens Oncològics de Catalunya (AFANOC).Aquest esdeveniment esportiu és el primer fruit del conveni de col·laboració signat entre el COMT i Tarragona Esports amb l'objectiu de prescriure l'activitat física entre la ciutadania. Tant la consellera d'Esports de l'Ajuntament de Tarragona, Maria José López, com el president del COMT, Sergi Boada, han qualificat de «gran èxit» aquesta primera edició de la Tarraco Health Race.La consellera d'Esports de l'Ajuntament de Tarragona, Maria José López, ha manifestat que «el nombre d'inscripcions ha superat totes les expectatives. Tarragona s'ha omplert avui d'esport, salut i solidaritat». La consellera també ha apuntat que la voluntat és que aquesta cursa es consolidi a la ciutat: «Serà un esdeveniment esportiu i solidari amb caràcter anual» i ha agraït «l'esforç de totes les persones que han fet possible que la Tàrraco Health Race hagi estat un èxit: A AFANOC, als voluntaris i voluntàries, al club Allibera Adrenalina, a tots els cossos de seguretat i emergències i, entre molts altres, al personal del COMT i de Tarragona Esports».Per la seva part, el president del Col·legi Oficial de Metges, ha destacat “la gran implicació de la ciutadania en un esdeveniment esportiu com aquest on l'esport i la solidaritat han estat els grans protagonistes”. En la mateixa línia, Boada ha posat l'èmfasi en el fet que «fent esport estem generant salut, però també volem conscienciar als mateixos metges de la necessitat de prescriure exercici per a generar salut».En acabar la cursa, s'ha fet el lliurament del premi al club participant que ha aportat més corredors. En aquest cas ha estat per Allibera Adrenalina que s'han endut 500 euros en material esportiu. Podeu consultar els resultats a: https://sportmaniacs.com/c/tarraco-health-race-2022