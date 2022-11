Jacint Rodríguez dimiteix com a president del CBT i Núria Grados ocupa el càrrec

Núria Grados, qui anteriorment feia funcions de tresoreria, agafa el relleu fins a la temporada vinent, que serà quan se celebrin eleccions

Ahir a la tarda es va celebrar l'assemblea anual del CBT, on va saltar la sorpresa. El seu president, Jacint Rodríguez, va presentar la dimissió com a president del club. Per tant, Núria Grados, qui anteriorment feia funcions de tresoreria, s'ha escollit com a nova presidenta, un relleu estipulat fins a la temporada vinent, que serà quan se celebrin eleccions.D'altra banda, la junta directiva també va transmetre als socis assistents el balanç de la temporada 2021/22 i el projecte econòmic i esportiu per a la temporada 22/23. Els números que van presentar «van anar encaminats una temporada més a l'objectiu de reduir el deute per tal de poder presentar un projecte més ambiciós a curt termini», van explicar. Per tant, el pressupost del club de cara a aquesta temporada serà de 548.828 €.Per últim, la junta directiva va detallar també els propòsits esportius i socials que es marca per a l'actual temporada 2020/21. Per la part masculina, la junta vol consolidar el projecte dels joves a l'equip EBA i també la categoria de Copa Catalunya perquè els joves jugadors tinguin l'oportunitat de continuar formant-se al Serrallo.Pel que fa a la vessant femenina, el CBT pretén aconseguir la integració del bàsquet femení en el si del club, creixent en equips i participants. Finalment, pel que respecta als propòsits socials, el club es planteja promocionar iniciatives vinculades al bàsquet al territori, millorant la relació amb els clubs i les escoles, i ampliar la base social creixent en nombre de socis.