El Nàstic vol allargar el seu estat de gràcia contra un Real Unión en ascens

L'equip entrenat per Aitor Zulaika es troba en posicions de descens, però suma dues victòries de manera consecutiva

Actualitzada 24/11/2022 a les 20:09

Després de la victòria al Nou Estadi Costa Daurada contra el Castellón, el Nàstic es troba en estat de gràcia. Els de Raül Agné travessen el millor moment de la temporada, acumulen quatre victòries en els últims cinc partits que han disputat i aquest diumenge s'enfronten al Real Unión d'Irún al seu estadi a les 12.00 hores.

L'equip basc actualment se situa en posicions de descens amb tres victòries, quatre empats i cinc derrotes. Tot i això, el conjunt basc és una carta trampa. L'equip entrenat per Aitor Zulaika es troba també en un estat de forma ascendent i amb els ànims carregats per revertir la situació que està plasmada a la classificació.



Tant és així, que, després de quatre partits consecutius sense conèixer la victòria, els bascs van aconseguir trencar la mala ratxa amb una remuntada al camp de l'Intercity per 1-2. Aquest resultat segueix les petjades de la fita que va significar tot un canvi de paradigma.

El diumenge 13 de novembre els bascs van aconseguir eliminar al Cádiz de Primera Divisió de la Copa del Rei. Els bascs van haver de remar de valent, van haver de remuntar el resultat en dos cops, acabant amb victòria per 3-2, i ho van aconseguir amb un Stadium Gal totalment a favor seu. Aquesta ratxa els ha permès la victòria a domicili i ara el Nàstic serà el següent rival que passa pel seu estadi.

Ambdues victòries i, en general, tota la temporada del Real Unión té un protagonista que brilla per sobre de la resta. Nacho Sánchez, extrem reconvertit en davanter centre, es va convertir la setmana passada en el pitxitxi de la categoria i del seu equip amb un doblet contra l'Intercity. A més, el canari també va signar un parell de gols contra el Cádiz. La realitat és que dels 12 gols que ha marcat el Real Unión en les 12 jornades de lliga que s'han disputat, 8 són del seu davanter.

Nacho és l'home que els defensors del Nàstic hauran de tenir en compte si es volen emportar el partit. Contra el Cádiz i contra l'Intercity es va poder veure que és un davanter capaç de rematar a porta amb precisió tant dins de l'àrea com fora.



Tot i que els gols se centren en la seva figura, és el treball de tot l'equip el que és capaç de generar ocasions. El Real Unión d'Irún és un equip que es troba còmode buscant l'error del rival i contra l'Intercity van elaborar una pressió elevada que va provocar més d'un ensurt al conjunt d'Alacant.

El Nàstic de Raül Agné tindrà una nova prova a domicili. Els grana només han guanyat a Las Gaunas, i a l'Stadium Gal tindran una nova oportunitat d'allargar una setmana més el moment dolç. A més, el Nàstic ja ha mostrat que contra equips de la taula baixa se sent més incòmode.

Per a aquesta jornada, tal com va succeir davant el CD Castellón, Raül Agné no disposarà de Lupu, Nil, De La Peña i Trilles. Això sí, aquest últim s'espera que pugui entrenar amb l'equip la setmana que ve i serà l'entrenador grana qui decideixi si, finalment, entra o no a la convocatòria pel partit davant el Sabadell. Tot i les baixes, el Nàstic intentarà assaltar l'Stadium Gal per continuar amb la dinàmica positiva i sumar tres punts contra un rival que es troba en posicions de descens.