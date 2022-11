Agné: «Necessitem donar un pas endavant en els partits que resten abans de Nadal»

El tècnic grana tornarà a comptar amb les baixes de Trilles, Lupu, Nil i De la Peña i les previsions amb els lesionats no són optimistes

Actualitzada 25/11/2022 a les 15:43

L'entrenador del Nàstic de Tarragona, Raül Agné, ha manifestat en la roda de premsa prèvia al partit de lliga d'aquest diumenge contra el Real Unión, que «necessitem donar un pas endavant en els cinc partits que resten abans de Nadal i treure el màxim número de punts possibles». Per aquest motiu, el tècnic grana ha explicat que «quan les coses van bé, es tracta de sostenir el rendiment, no de relaxar-te».Així doncs, Agné defensa que «viatjarem a Irun a competir al màxim nivell perquè el rival també ho farà. El Real Unión sap que, si guanya, sortirà de posicions de descens. Està tot tan comprimit que encadenant dues victòries et situes a dalt o a baix». Per això, el tècnic grana ha indicat que «necessitem aquesta maduresa. Els jugadors han d'entendre que venim de picar pedra, que no hem fet res i que hem de donar continuïtat a això. Hem de guanyar partits. Fàcil no serà».Respecte al seu rival, Agné ha exposat que «arriben en un bon moment. Van guanyar en Copa del Rei al Cadis i l'altre dia van remuntar a l'Intercity. Té bons jugadors i ens ho posarà molt difícil. Per això, hem de treballar per a trencar les mala ratxes i mantenir les bones. Hem d'anar allí i dir-li que la ratxa bona és la nostra. Hi haurà moments de tot. Les que tinguem, cal aprofitar-les. I en atac i fora de casa, hem de fer més».