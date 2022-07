La UE Rapitenca, un equip a tenir en compte en el retorn a Tercera RFEF

El conjunt tarragoní intentarà donar la cara i lluitar per no descendir de categoria després de tornar a l'elit del futbol català

Actualitzada 25/07/2022 a les 21:09

Vint-i-dos partits sense conèixer la derrota. Aquesta és la xifra que Antoni Teixidó va obtenir abans d'assolir l'ascens amb la UE Rapitenca a Tercera RFEF i convertir-se així en el millor entrenador de la història del club. Això sí, el pas deper la banqueta de la Devesa va arribar al seu final i l'equip tarragoní continua el seu camí amb l'objectiu de la permanència entre cella i cella.

«L'any passat va ser duríssim. Les nostres expectatives a l'inici de lliga eren estar el més amunt possible. Això sí, hi havia un rival, l'Atlètic Lleida, que, en principi, havia de ser superior a tots, ja que per pressupost i jugadors es preveia com el favorit indiscutible per a aconseguir l'ascens. Però, després d'un inici irregular, a partir del setè partit, i quan ens vam posar les piles, l'equip va encadenar una ratxa de 22 jornades sense perdre, fins a l'última, en la qual ja érem campions, davant el Mollerussa. Així, vam fer una campanya perfecta i els futbolistes van entendre el que volia el míster», ressalta el president del club, Fernando García.

«Tots els rivals van ser durs, no hi va haver cap que fos fàcil», declara García. De fet, la igualtat al grup va ser tal que, fins a l'última jornada, no es va decidir els conjunts que ascendien i els que descendien. Tant és així, que la Rapitenca va obtenir l'anhelat ascens a la penúltima jornada de lliga, quan va doblegar a l'Igualada a la Devesa, que en els darrers dos anys no ha conegut la derrota. «Això sí, el tram final va ser molt bonic i il·lusionant per als socis i per als aficionats i més de 2.500 van omplir l'estadi en l'enfrontament en el qual es va assolir l'ascens», afegeix el president.

La Rapitenca aposta per mantenir la base i ampliar el contracte de gairebé tot l'equip. De fet, en les darreres setmanes, el club ha fet oficial les renovacions de fins a catorze jugadors. «Entre els objectius que ens vam fixar respecte a la planificació d'aquesta temporada, un era poder mantenir gran part del bloc que tan bé ens va funcionar l'any passat», assegura García. Tant és així, que el president indica que la base es manté perquè és un equip que té molts jugadors joves, amb molta classe, i que podrien jugar en categories superiors, però que ja sigui per sentiment, perquè estan còmodes o perquè creuen que la millor opció és quedar-se, finalment, decideixen renovar. «Si a aquests futbolistes els ajuntem amb els més veterans, el resultat és un còctel perfecte per tal que l'equip pugui funcionar. A més, nou dels jugadors són de la Rápita i això provoca que vingui més gent a l'estadi i que hi hagi més ambient», indica el president.

Respecte als vuit fitxatges que ha realitzat el club i que, en principi, tancaran la plantilla, García manifesta que «l'equip ha millorat en qualitat». Tant és així, que s'han reforçat totes les línies, la porteria, la defensa, el centre del camp i la davantera, i s'ha aconseguit una mescla de joventut i experiència. D'una banda, hi ha futbolistes que tenen ganes d'estrenar-se a la categoria i, d'altra banda, hi ha altres jugadors que ja han disputat minuts i que ara esperen fer-ho tan bé com sigui possible. Agus Ojeda, per exemple, va sortir com a sub-23 de la Rapitenca, va marxar cap a Finlàndia i, d'allí, va passar a Formentera, on va ser el seu capità i va jugar durant sis temporades. Ara, torna al club que li va veure créixer. Així que, «les incorporacions han d'aportar experiència i ganes, ja que serà una temporada dura i difícil. L'equip està a l'elit del futbol català i esperem poder donar la cara i lluitar per no descendir de categoria», explica.

La Rapitenca, això sí, no podrà comptar amb el millor entrenador de la història del club, Antoni Teixidó, però sí que ho farà amb Albert Company, el seu nou tècnic, que té passat a la Pobla de Mafumet i al Reus B. «Cal reconèixer a Teixi el seu treball. És el millor entrenador que ha passat per aquest club i ha aconseguit ascendir dues vegades a Tercera RFEF i unes altres dues a Primera Catalana. Ara, entre l'elenc d'entrenadors que hi havia disponibles, el que més encaixava per a l'equip era Albert Company, que té experiència a la categoria. Per tant, tenim confiança total en ell, en el cos tècnic, en el director esportiu i en l'equip que s'ha configurat», assegura el president.

Pel que fa a l'objectiu del conjunt tarragoní per a aquesta temporada, García assenyala que «la Devesa sempre fa front als rivals que venen, ja sigui per distància, per l'ambient o per l'equip, sempre ha estat un estadi molt complicat per a la resta de conjunts. I a Tercera RFEF no serà diferent. L'objectiu prioritari és la permanència, que serà extremadament difícil i, a partir d'aquí, el club ha de continuar amb la gran imatge que té a tota Catalunya i intentar arribar enguany als 700 socis».

Per aquest motiu, l'afició serà clau per a impulsar a l'equip cap a l'objectiu. «El club és un familiar més de tots els aficionats de la Rapitenca. Després del Nàstic som el segon equip de Tarragona i, per tant, tenim la gran obligació de representar el millor possible al nostre territori i a les Terres de l'Ebre. Això sí, alhora, hem de gaudir el màxim possible de la categoria i tant de bo estiguem en ella durant els màxims anys possibles», conclou el president.