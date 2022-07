El Nàstic té la setena plantilla més valuosa del grup II de Primera RFEF

L'equip grana és superat pels filials del Barça, de la Reial i de l'Osasuna, el Numància, el Murcia i l'Alcoyano

El Nàstic de Tarragona té la setena plantilla més valuosa del grup II de la Primera RFEF amb un valor total de 3,80 milions d'euros, segons. Això sí, la dada podria variar, mínimament, amb els últims moviments que la direcció esportiva grana pugui realitzar, fins que es posi punt i final al mercat de fitxatges, tant de jugadors que tenen possibilitats de marxar del club –amb Pol Ballesteros, Carlos Albarrán i Cheikh Sarr a la rampa de sortida– com de possibles incorporacions al centre del camp i a la davantera.

Per a determinar el valor de mercat d'un futbolista, la web especialitzada utilitza diversos paràmetres com, per exemple, les transferències anteriors, l'edat del jugador i el seu potencial futur, la seva posició, el rendiment actual en equips i seleccions, la situació institucional del club al qual pertany, el seu estat físic i la seva regularitat de cara a lesions, l'interès d'altres conjunts, la seva trajectòria i l'experiència professional, el prestigi internacional, el sou i la jerarquia dins del club o el potencial com a marca publicitària. Tot en el seu conjunt, finalment, genera un valor de mercat.

En el cas del Nàstic, una vegada aplicades les referències, hi ha quatre futbolistes que destaquen per sobre de la resta: Manu García, Pol Domingo, Pablo Fernández i Robert Simón, que són els jugadors més valuosos de la plantilla grana amb una estimació aproximada de 300.000 euros. En un segon esglaó es troben futbolistes com Álex Quintanilla o Javi Bonilla amb una valoració de 250.000 euros i, si es continua avançant en la llista, apareixerien Elías Pérez, Pedro del Campo, Marc Trilles i les noves incorporacions Aarón Rey i Josema amb un preu de 200.000 euros.

En el tercer bloc, Andy Escudero, Carlos Albarrán i Nil Jiménez tindrien un valor aproximat de 150.000 euros i, en el penúltim grup, apareixerien futbolistes com Cheikh Sarr, Joan Oriol, Pol Ballesteros, Alexandru Tirlea, Maurizio Pochettino i Lupu, valorats en 100.000 euros i, finalment, Theodoros Venetikidis ocuparia la darrera posició amb una estimació de 50.000 euros. D'altra banda, en el cas de Marc Montalvo i Dani Parra que, per a aquesta temporada tindran fitxa amb el primer equip grana, encara no disposen de les suficients referències com per a obtenir un valor aproximat.

Pel que fa al grup del Nàstic a la Primera RFEF, el FC Barcelona Atlètic (26,30) i la Reial Societat B (23,80), tots dos filials, són els conjunts que, amb diferència, tenen als futbolistes més valuosos. A la tercera posició es troba el CD Numància (5,73) i, a la quarta, el Reial Murcia (4,63). El top-5 es completa amb el CD Alcoyano i un valor de 4,05 milions d'euros.

En un segon bloc, i a partir de la sisena posició, es troba l'Osasuna Promesas (3,88), el Gimnàstic de Tarragona (3,80), l'Intercity (3,78), el Real Unión Club (3,75) i l'equador de les plantilles amb més valor el perfilaria l'Atlético Baleares (3,60). A partir d'aquí, el rànquing continuaria amb el CF La Nucía (3,55), la UD Logroñés (3,55), el CD Eldense (3,25), el CD Castellón (3,00) i el Bilbao Athletic (2,40).

Per últim, els cinc equips que tenen les plantilles menys valuoses del grup II de la Primera RFEF són la SD Amorebieta (2,40), el CD Calahorra (2,35), el CE Sabadell (2,30), la SD Logroñés (2,30) i, per últim, la UE Cornellà (1,80). Així doncs, la diferència entre el conjunt amb la plantilla més valuosa (FC Barcelona Atlètic) i la que ho és menys (UE Cornellà) és de 24,5 milions d'euros. En el cas del Nàstic, la diferència amb el filial del Barça és de 22,5 milions i, en canvi, el contrast amb el club cornallenc és de 2 milions a favor de l'entitat grana.

Més enllà dels clubs, el millor jugador de cada equip del grup II tenint en compte el seu valor són Ez Abde (8,00) del Barça, Karrikaburu (5,00) de la Reial, Ayesa (1,00) del Numància, Pedro León (0,80) del Murcia, Imanol García (0,40) de l'Alcoyano, Oroz (0,40)del CA Osasuna Promesas, Xemi (0,40) de l'Intercity, Seguín (0,40) del Real Unión Club, Dioni (0,50) de l'Atlético Baleares, Vidorreta (0,30) del CD Calahorra, Dasquet (0,30) de La Nucía, Vinícius Tanque (0,50) del Logroñés, Molina (0,50) del CE Sabadell, Soberón (0,30) de l'Eldense, Koné (0,40) del CD Castellón, Ares (0,30) del Bilbao Athletic, Ribero (0,20) del Logroñés, Izeta (0,30) de l'Amorebieta i Enri (0,30) del Cornellà.

Així doncs, el Nàstic no només batallarà amb conjunts que disposen d'un major pressupost per a incorporar a jugadors, sinó que també ho farà amb plantilles que ja estan planificades i que, a priori, haurien de mostrar-se superiors. Això sí, aquestes dades no deixen de ser especulacions d'on pràcticament no es poden treure conclusions i, finalment, serà la categoria i el pas de les jornades el que dictarà sentència.