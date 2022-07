El Nàstic necessita gol i el fitxatge a la davantera no acaba de tancar-se

El club grana només disposa de dos jugadors en aquesta posició i ha d'incorporar, com a mínim, un més

Actualitzada 24/07/2022 a les 19:03

El Nàstic de Tarragona, amb Comamala encapçalant la direcció esportiva, pretén reforçar la seva davantera amb, almenys, un futbolista. Això sí, cap dels moviments que el club grana ha realitzat, ha acabat de concretar-se i Agné necessita, més que mai, un referent a la parcel·la ofensiva de l'equip, perquè, a hores d'ara, només disposa de dos jugadors en la punta d'atac, Lupu i Pablo Fernández.

La falta de gol va ser el principal maldecap del conjunt dirigit per Agné la temporada passada. Tant és així, que l'equip tarragoní només va ser capaç de marcar 41 gols en els 38 enfrontaments que va jugar. De fet, l'UCAM Murcia, que va descendir de categoria, va aconseguir marcar més, amb 42 dianes. Dani Romera va ser el pitxitxi grana amb set gols. D'altra banda, Pablo Fernández en va fer cinc i Edgar Hernández i Fran Carbia en van aconseguir tres.

Això sí, dels quatre davanters que l'equip va tenir la temporada passada, només en queda un, Pablo Fernández, i ha recuperat Andrei Lupu després de la seva cessió al CD Numància, aleshores conjunt de la Segona RFEF, on va completar una bona temporada i va ser capaç de perforar la porteria rival en fins a nou ocasions en els divuit partits que va disputar. Però, disposar de dos davanters amb el 4-4-2 que, habitualment, utilitza Agné no és suficient i, per aquest motiu, el Nàstic hauria de fitxar, com a mínim, un jugador per tal de reforçar aquesta demarcació.

Tot i això, la direcció esportiva no descarta incorporar dos futbolistes i que un d'ells ja estigui entrenant sota les ordres de Raül Agné. Es tracta d'Álex López que, després de patir diverses lesions de gravetat, s'està exercitant a les instal·lacions del Nou Estadi i es podria convertir en el quart davanter del conjunt grana si la secretaria tècnica així ho decideix.

L'any passat, una vegada es va recuperar de la lesió, Álex López, aprofitant el mercat d'hivern, va fitxar per la UE Costa Brava, on va disputar set enfrontaments, que es tradueixen en un total de 352 minuts de joc, tot i que no va ser capaç de veure porteria. Això sí, el davanter, una vegada superats els problemes físics, va finalitzar la lliga amb normalitat i ha arribat al Nàstic en plenes condicions com per a poder lluitar per a aconseguir la titularitat.

Pel que fa a la resta d'opcions per les quals el club s'ha interessat, cal fer referència als noms de Vinicius Tanque, Dani Romera i Mourad El Ghezouani. El primer, que comptava amb oferta grana, està descartat perquè fa uns dies que es va fer oficial el seu fitxatge per la UD Logroñés. En canvi, els altres dos, són els somnis que el Nàstic té presents per a completar la seva davantera.

Romera, a qui ja coneix l'aficionat grana, és una opció difícil, ja que gairebé totes les ofertes que ha rebut són superiors a la que pot realitzar el Nàstic. En canvi, Mourad és el perfil més raonable econòmicament i que més agrada a la secretaria tècnica. Això sí, resten quatre dies perquè el Nàstic s'enfronti al Saragossa al Nou Estadi i, a hores d'ara, Raül Agné només disposa de dos davanters.