El Nàstic s'enfrontarà al CE Atlètics Móra la Nova en un nou amistós de pretemporada

El partit es disputarà el proper 7 d'agost, a les 18 h de la tarda, al Municipal Antoni Mateu

Actualitzada 25/07/2022 a les 20:18

El Nàstic s'enfrontarà al CE Atlètics Móra la Nova, equip de 2a catalana, en un nou partit de preparació per la temporada 2022-2023. Aquest partit servirà per homenatjar a l'entitat de la Ribera d'Ebre, que aquest curs celebra els 50 anys com a club federat a la FCF.

El nou duel amistós confirmat, reafirma el compromís del Gimnàstic de Tarragona amb els clubs del territori i la província. Cal recordar que durant les últimes temporades el primer equip s'ha enfrontat davant el CD La Cava, CF Amposta, CD La Floresta, CE El Catllar, entre d'altres, per commemorar fites històriques dels clubs esmentats.

El duel està programat pel diumenge 7 d'agost, a partir de les 18 hores, al Municipal Antoni Mateu de Móra la Nova.

Amistosos de pretemporada confirmats:

Nàstic – Real Zaragoza (Nou Estadi Costa Daurada, XIII Trofeu Ciutat de Tarragona): divendres 29 de juliol a les 20 h

Nàstic – SD Huesca (Nou Estadi Costa Daurada): dimecres 3 d'agost a les 20 h

FC Vilafranca – Nàstic (Municipal de Vilafranca del Penedès, Copa Catalunya Absoluta): dissabte 6 d'agost a les 19.30 h

CE Atlètics Móra la Nova – Nàstic (Municipal Antoni Mateu): diumenge 7 d'agost a les 18 h

UE Olot – Nàstic (Municipal d'Olot): dimecres 10 d'agost a les 19 h

RCD Espanyol 'B' – Nàstic (Ciutat Esportiva Dani Jarque): dimecres 17 d'agost a les 20 h