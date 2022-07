La tercera edició del Campus Nàstic Genuine està llesta per a arrencar

Les inscripcions estan obertes fins el 27 de juliol

Actualitzada 22/07/2022 a les 12:48

L'estiu de l'any 2019, el Nàstic de Tarragona va realitzar, conjuntament amb el seu equip Genuine, la primera edició del campus per a nois i noies amb discapacitat intel·lectual. El feedback dels participants, dels voluntaris i de les famílies va ser tan positiu que el campus ja s'ha guanyat el seu espai a les instal·lacions del club cada estiu.Per aquest motiu, i amb l'èxit que van tenir les dues primeres edicions, enguany es portarà a terme la tercera, seguint el mateix forma, però amb una nova particularitat. Així doncs, la gran novetat que presenta el campus serà que, en aquesta ocasió, la inscripció també estarà oberta per a persones externes a l'equip Genuine que tinguin més de 16 anys i un 33% de discapacitat.Per tant, durant dues setmanes, la de l'1 al 5 d'agost i la del 8 al 12 d'agost, de 9h. a 14h., els nois i noies duran a terme activitats de tota mena. De fet, no només jugaran a futbol, sinó també al pàdel, tennis, futbol sala, o diferents tallers de manualitats, piscina i platja.Això sí, la realització d'aquest campus no s'entén sense la tasca que executen els seus quinze voluntaris, que no deixen de ser participants. Tant és així, que la diferència entre els uns i els altres no existeix, ja que tots fan les activitats de la mateixa manera i aquí és on asseguren que resideix l'èxit i la fórmula per a fer del campus un de diferent.Les inscripcions per a formar part del Campus Nàstic Genuine estaran obertes fins al proper dimecres, 27 de juliol. D'altra banda, per a sol·licitar informació només cal enviar un correu electrònic al següent mail: campusnasticgenuine@ gmail.com