Ander Gorostidi és l'objectiu prioritari del Nàstic per al centre del camp

La direcció esportiva grana focalitza els seus esforços en tancar la incorporació del migcampista guipuscoà

Actualitzada 21/07/2022 a les 19:20

El fitxatge prioritari que el Nàstic de Tarragona vol realitzar per a reforçar el seu centre del camp ja té nom i cognoms. Es tracta d'Ander Gorostidi, actual jugador de l'Alcorcón. Fa onze dies, Diari Més ja avançava l'interès que la secretaria tècnica havia mostrat en incorporar aquest futbolista, però, en aquell moment, no hi havia cap operació avançada i era una de les diverses opcions que apareixien a la llista de Comamala. En canvi, a hores d'ara, segons ha pogut confirmar aquest mitjà, el migcampista guipuscoà és el principal objectiu de la direcció esportiva grana per a completar el seu centre del camp.

Per aquest motiu, en les darreres hores, el Nàstic ha intensificat els moviments i espera deixar culminada la seva incorporació, a tot estirar, la pròxima setmana. Això sí, tot i que l'operació encara no està tancada, la secretaria tècnica té altres jugadors en cartera per si, finalment, l'opció de Gorostidi no arribés a bon port. De fet, perquè el seu fitxatge es produís, el migcampista guipuscoà, primer, hauria de desvincular-se del seu actual equip, l'Alcorcón, ja que el club grana no estaria disposat a pagar un traspàs per fer-se amb els seus serveis. Així doncs, el millor escenari possible per la direcció esportiva encapçalada per Comamala seria que el futbolista rescindís el seu contracte amb el conjunt madrileny.

Una dupla Gorostidi-Del Campo

Per tant, la intenció del Nàstic és unir Pedro del Campo amb Gorostidi i que es converteixi en la parella de migcampistes titulars per a la temporada 22-23. A més, en aquesta demarcació, el tècnic grana, Raül Agné, disposa de tres futbolistes més: Elías Pérez, Javi Bonilla, i Marc Montalvo.

Ander Gorostidi, de 26 anys, va passar pel filial de la Reial Societat, un dels millors d'Espanya, abans d'arribar a l'AD Alcorcón, on ha jugat durant dues temporades. Abans, però, a la 16-17, es va estrenar amb l'equip donostiarra davant la UD Sanse a la jornada 17. A partir d'aquí, aquell any, el migcampista va jugar un total de 17 enfrontaments, que es tradueixen en 729 minuts de joc i on va aconseguir marcar un gol.

En canvi, a la 17-18, Gorostidi, tot i que va tenir una temporada molt irregular, encara al filial de la Reial, va disputar 23 partits i va anotar un gol en 973 minuts. L'any següent, a la 18/19, es va produir la consolidació del migcampista guipuscoà al club. De fet, a la segona volta, el guipuscoà va participar en tots els enfrontaments menys davant del Barakaldo i, a partir de la jornada 25, va disputar els 90 minuts de tots els duels. A més a més, va incrementar la seva xifra golejadora fins als tres gols i va repartir una assistència.

D'altra banda, a la 19/20, Gorostidi, ja com a capità i jugador indiscutible per al tècnic, va millorar encara més els seus registres. Tant és així, que, el de Sant Sebastià va superar els 2.000 minuts de joc, va perforar la porteria rival en sis ocasions i va donar una assistència. Per tant, el seu bon rendiment a Segona B va cridar l'atenció d'un equip de la categoria de plata, l'Alcorcón, que no va dubtar en fer una aposta i incorporar-lo al seu equip.

Així doncs, fa dues temporades, el migcampista guipuscoà va fer un pas més a la seva carrera i va saltar a Segona Divisió, on va ser una peça clau per assolir la permanència. El futbolista va jugar 33 de les 38 jornades de lliga i, tot i que no va veure porteria, sí que va ser capaç de donar una assistència. Això sí, quan semblava que la seva carrera esportiva s'enlairava i seria un nom a tenir en compte a la categoria de plata, va arribar la 21/22. En aquesta darrera temporada, el de Sant Sebastià només ha jugat 12 partits i ha estat un total de 547 minuts sobre la gespa. Així, la seva participació en l'equip madrileny, que ha descendit a Primera RFEF, ha sigut pràcticament nul·la i, per aquest motiu, el migcampista vol sortir de l'Alcorcón en cerca de minuts i un nou projecte.

Per tant, el Nàstic somia amb tancar, la setmana que ve, el fitxatge d'Ander Gorostidi a l'equip grana per a completar el seu centre del camp i formar parella de ball amb Pedro del Campo i, per una altra banda, el migcampista busca, fora de Madrid, una oportunitat per a recuperar les sensacions perdudes i per rellançar la seva carrera, però, sobretot, per a sumar els minuts que li han faltat en aquesta darrera temporada en un projecte que aspira a aconseguir l'ascens a Segona Divisió.

La renovació de Quintanilla, oficial

D'altra banda, el Nàstic, en el dia d'ahir, va fer oficial la renovació per una temporada, més una altra opcional en cas d'ascens, del central Álex Quintanilla. El basc, que ha trigat un temps a decidir si acceptar o no l'oferta que la secretaria tècnica grana li va posar a sobre de la taula, va donar el sí definitiu al club el passat dilluns.

Quintanilla ha disputat, fins al moment, 55 partits oficials amb el Nàstic, tots ells com a titular, i ha marcat quatre gols en les dues temporades que ha jugat al club. D'altra banda, està previst que el defensa grana s'incorpori als entrenaments de l'equip en la sessió d'avui, a partir de les 09:00 h. a les instal·lacions del Nou Estadi Costa Daurada.