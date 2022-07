Manu García: «Si m'hagués guiat pels diners, no seguiria al Nàstic»

El porter grana assegura que Manolo Oliva, entrenador de porters del club, ha sigut clau per a renovar

El porter del Nàstic de Tarragona, Manu García, seguirà una temporada més al club tarragoní després de rebutjar les ofertes de diversos equips que es van interessar per fer-se amb els seus serveis i que van apostar, i de valent, pel jugador grana. De fet, el de Pedrera va assegurar que «tenia l'interès de diferents clubs que em van enviar propostes superiors a la que el Nàstic em va fer. Així que, si hagués decidit guiar-me pels diners i el vessant econòmic, ja no estaria aquí». «Això sí, necessitava saber que el projecte del club seria important i que lluitaria per a tornar a pujar. Els motius que, finalment, em van fer renovar van ser que l'any passat em vaig sentir còmode a l'equip, però també per la presència de Manolo Oliva, qui m'ha marcat molt i va ser un factor determinant per a prendre la decisió», va indicar.

Pel que fa al projecte i als fitxatges que la direcció esportiva està realitzant, García va explicar que «és el principi i sonen molts noms. I, per això, és un moment d'indecisió dins del vestuari perquè no sabem qui marxarà i qui es quedarà, però qui vingui, que ho faci per ajudar i aportar el seu granet de sorra. Per exemple, la temporada passada, vam poder formar un bon grup, que va ser competitiu i que ens va portar a la final. Enguany, els encarregats de fitxar, intentaran incorporar futbolistes que ens facin créixer i que proporcionin els detalls que l'any passat ens van faltar».

Per aquest motiu, el jugador grana considera que és «important» mantenir la base, ja que «el projecte és continuista i, quants més companys ens coneguem i continuem al club, millor. Això proporcionarà estabilitat al club i els nous podran integrar-se més ràpid. Els que han renovat, s'ho han merescut i, particularment, estic content, perquè, a banda de companys, molts són amics i ara continuarem junts», va manifestar el porter andalús.

Respecte a l'objectiu del conjunt tarragoní per a aquest any, va assenyalar que «la temporada passada, i contra tots els pronòstics, l'equip va disputar la final, quan ja semblava impossible. El Nàstic és un club rellevant a la categoria i, per això, ha de lluitar pel màxim. Això sí, amb els peus a terra. Ara mateix, no cal pensar en juny, queden onze mesos. Ara s'ha de crear una base sòlida, millorar allò que no vam fer bé l'any passat i potenciar el que vam fer bé, que van ser la majoria de coses. De fet, malgrat que no vam aconseguir l'objectiu de l'ascens, l'afició va saber com reconèixer el treball que va fer l'equip i això ens va gratificar. A partir d'aquí, a lluitar, a divertir-se i que cada diumenge puguem gaudir tots al Nou Estadi, que això ens farà fer el salt cap a Segona».

L'equip va completar en el dia d'ahir la tercera sessió d'entrenaments de pretemporada de cara a la preparació d'un any que serà il·lusionant, però també exigent. I cada dia que passa els jugadors d'Agné incrementen la intensitat i la quantitat de treball. El porter andalús, per exemple, va indicar que «l'entrenador de porters, Oli, ens està esprement al màxim per a rendir tan bé com sigui possible i per a millorar els números que vaig aconseguir l'any passat, que aquest és el meu objectiu individual».

Per últim, García va comentar que és «evident» que el nivell del grup en el qual jugarà l'equip ha pogut baixar perquè els descendits han anat al grup I. Això sí, el futbolista de Pedrera va defensar que «el nivell, al final, el dictarà el dia a dia i els fitxatges que s'estan fent. És cert que hi ha tres o quatre clubs que estan invertint moltíssims diners per a fitxar grans jugadors, però nosaltres hem de centrar-nos en el nostre treball i no en pensar si el grup serà més fàcil o més difícil. La temporada passada, per exemple, vam jugar en un grup complicat, però vam estar a l'altura perquè vam saber com treure el màxim rendiment. Si estem descentrats, no ho donarem tot. El més important ara és que els nous fitxatges es vagin adaptant el més aviat possible i que els jugadors que continuem al club ens posem en forma i els ajudem a ells per tal que això vagi pel camí de l'any passat, que és el que cal seguir».

L'Olot serà rival del Nàstic

D'altra banda, el club va confirmar un nou amistós per aquesta pretemporada, on s'enfrontarà a l'Olot. El Nàstic repetirà escenari i rival amb l'objectiu de continuar amb la seva preparació abans d'iniciar el curs 22-23.

Els d'Agné participaran en el tradicional partit solidari a favor de Càritas Garrotxa que anualment organitza la Unió Esportiva Olot. El duel està programat pel dimecres 10 d'agost, a partir de les 19:00 h. al Municipal d'Olot. Enguany, el club local s'estrenarà a la Segona RFEF després d'aconseguir l'ascens la temporada passada.

Així doncs, serà el quart amistós que el Nàstic disputi aquesta pretemporada. El primer, el XIII Trofeu Ciutat de Tarragona, serà contra el Saragossa el 29 de juliol, a les 20:00 h. al Nou Estadi, el mateix escenari on es jugarà el segon, que serà davant l'Osca, el 3 d'agost a la mateixa hora. Finalment, el conjunt grana viatjarà al Penedès per a disputar la Copa Catalunya Absoluta contra el FC Vilafranca el 6 o el 7 d'agost en horari per confirmar.