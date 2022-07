«El Tennis Tarragona ha de tornar a ser un referent en el món de la raqueta»

El tarragoní Manel Albiac opta a la presidència del CTT amb un equip amb noms destacats i amb l'objectiu de retornar el club al seus orígens

Actualitzada 19/07/2022 a les 20:40

— La nostra junta vol que el Club Tennis Tarragona torni a ser un referent de l'esport de la raqueta i torni a adquirir l'excel·lència que l'ha caracteritzat al llarg de la seva història. De fet, el CTT és un club centenari que, en els darrers anys, ha perdut aquest privilegi i, per això, volem tornar als nostres orígens.

— Quin serà el full de ruta del projecte per a arribar a aquesta excel·lència?

— Hi ha tres àrees que cal tenir en compte dins del club i no perdre de vista. En primer terme, l'àrea social. Aquesta junta pretén reactivar el Club i vincular-lo a la ciutat de Tarragona. El CTT necessita nous socis i, per això, hem d'aconseguir un club atractiu perquè els esportistes tarragonins més petits i els més grans puguin tenir un espai de referència a la ciutat. En segon lloc, cal ressaltar la part esportiva. Per això, el nostre grup està professionalitzat i la finalitat és ser uns bons transmissors de coneixements per als socis. Finalment, la part econòmica. Els clubs esportius, sense excepció, han patit moltíssim amb aquesta pandèmia. Des de la candidatura, pel que fa als recursos humans, comptem amb tots els treballadors del CTT i volem que formin part del projecte. Per això, hem incorporat a Fran García, un especialista en gestió de persones.

— A més de García, què ens pot explicar dels membres que formaran part de la candidatura?

— El primer objectiu va ser aglutinar a persones que coneguessin quin és l'ADN del Tennis Tarragona. La idea inicial era que els que formessin la candidatura fossin soci o sòcies i que, alhora, sabessin quina és la principal essència del club. I ho hem aconseguit. De fet, tots els membres són esportistes que, d'una manera o una altra, han viscut aquesta passió d'una forma molt propera. Tant és així, que ho han fet des d'un vessant més professional com Miquel Puigdevall o Nacho Escuderol o, d'altra banda, com a pares d'esportistes com Fran García, que coneix bé el tennis, però des de fora. Amb això, aconseguirem que es pugui aplicar la seva manera de fer als esports. Per exemple, és el cas del jugador del World Padel Tour, Tonet Sans, que ens permetrà confeccionar els campionats perquè els jugadors i les jugadores tinguin al costat un referent al llarg de la seva trajectòria. Per això, ens agradaria que la mentalitat dels socis i les sòcies, que comencen des de ben petits, sigui vestir la samarreta vermella del Tennis Tarragona i, en un futur, arribar al primer equip. Així, podem garantir, amb més o menys durabilitat, que els nens i les nenes no deixin l'esport i formi part de les seves vides.

— Com proposa la candidatura gestionar aquest projecte?

— La candidatura presenta un gerent que coneix l'esport i el Tennis Tarragona, que hagi jugat a tennis i que sàpiga que és jugar als primers equips, que sàpiga si una pista està en bon o mal estat, que conegui el gimnàs, les instal·lacions, que sigui un gerent proper al soci. Per això, la idea és que també hi hagi un director esportiu que sigui un professional de l'esport, escolti les peticions de la junta i ens transmeti les mancances del club per a poder executar els projectes. Sense la gent de la casa tenim molt poca execució. Per tant, com a resum, necessitem un gerent que sigui transmissor amb l'àrea de tresoreria i amb el soci, que és la vinculació més important, i un director esportiu que ens ajudi a transmetre la informació i els coneixements esportius.

— Quina estratègia emprarà la seva candidatura per a potenciar la realització d'esports que a Tarragona no són tan practicats com és el cas, per exemple, del tennis taula?

— La societat ha evolucionat i demanda un altre tipus de serveis. Fa un temps, el CTT era un club on només es jugava a tennis i, a hores d'ara, això és inviable. Per exemple, a través de tot un seguit d'investigacions, s'ha descobert que el pàdel és un esport que potencia les relacions socials i, per això, tenim la intenció de dinamitzar-lo i que sigui una peça rellevant dins del club. Això sí, aquesta candidatura és conscient que hi ha altres maneres que podrien ajudar al club a créixer tant en el número de socis com en marca, que és a través de la incorporació d'altres activitats complementàries a l'esport de raqueta. De fet, és el cas del tennis taula, un esport compatible amb el tennis i el pàdel, però on es treballen facultats com la relació entre la mà i l'ull. D'altra banda, també hem pensat en introduir altres activitats com, per exemple, la petanca pel sènior, el billar o construir un rocòdrom, perquè Tarragona no en té cap i el club disposa d'una paret que permetria introduir-ho. Al final, es tracta d'oferir als socis i a les sòcies nous serveis que s'adaptin a les seves necessitats.

— Un dels objectius que es fixa aquesta candidatura és treure a esportistes tarragonins al món professional?

— El principal objectiu és créixer en valors. La competició és conseqüència de si has fet bé la feina o no. Si aconseguim que els més petits s'aficionin al tennis i visquin els colors del Tennis Tarragona i l'esport, garantim que hi hagi una continuïtat esportiva al club durant molts anys. Si d'això surt algun jugador que destaca, la nostra intenció serà ajudar-lo i potenciar-lo al màxim. Això és un club social i, per tant, la finalitat número u és créixer en valors i que els nens i les nenes s'aficionin a l'esport de la raqueta.

— Disposar de nens i nenes que vulguin formar part del CTT és fonamental per al seu futur.

— Un club sense nens té un futur molt negre. Per tant, l'aposta clara que hem de tenir és l'esport base. És fonamental. Si no hi ha nens que practiquin el tennis, el pàdel, el gimnàs o el ping-pong, el CTT s'enfonsarà. El club necessita una base social determinada per a mantenir les instal·lacions i que l'entitat duri cent anys més, com a mínim. Al final, l'objectiu és recuperar la tradició familiar. Si hi ha un esport base de nens, darrere hi ha la família i, així, podrem tornar, de nou, als orígens del CTT. Els valors del club són la família i l'esport. Això sí, el concepte família engloba, no només la part esportiva, sinó també que la gent torni a venir a un lloc de referència social per a interactuar amb altres persones. El CTT és un club esportiu i no podem desviar la seva finalitat, però sí que podem fer que l'esport abasteixi totes les edats i a totes les persones, des de la iniciació a l'esport fins a la competició professional. Els equips es nodreixen dels jugadors de la casa.

— La candidatura planteja canvis en les infraestructures del Club Tennis Tarragona?

— Tenim moltes idees. Això sí, abans hem d'estudiar quina és la viabilitat i la situació econòmica del CTT. Avanço que som conscients que tenim els millors treballadors que podríem tenir. Per tant, la idea d'aquesta candidatura és potenciar el que tenim a casa per a convertir-los en millors professionals. Una vegada complerta aquesta primera fase, que estimem que es produeixi en vuit o nou mesos, podrem saber quin és el pressupost respecte a les instal·lacions i per a la resta d'activitats. És una obvietat que volem fer canvis i incidir en les instal·lacions. Tant és així, que el nostre equip ja ha pensat en l'opció de crear sales d'estudis, una nova distribució dels espais de la restauració per trencar totes les barreres que els socis han de superar per arribar a demanar un refresc, obrir el restaurant a la piscina, actualitzar la maquinària i la majoria de serveis del gimnàs i ampliar les pistes de pàdel i/o reunificar-les a la mateixa instal·lació per tal que el Tennis Tarragona es converteixi en un club de referència en aquest esport. A més, ens agradaria poder arribar a valorar, si el pressupost ho permet, si es poden construir noves pistes per a la resta d'esports. Per això, el primer pas serà conèixer amb quina disponibilitat econòmica comptem.

— El CTT, a la seva candidatura, estaria obert per a tothom i seria assequible per a aquelles persones que continuen patint els efectes de la covid?

— Per descomptat. Actualment, sense esport no es podria viure i això té un cost. És cert que, qui vulgui, pot sortir a córrer pel far, però un nen petit això no ho farà. I aquest és el nostre valor afegit, el Club Tennis Tarragona permet que els nens puguin interactuar amb altres, que practiquin esport conjuntament i, a més, els pares poden jugar amb els seus fills. Jo no trobo res més satisfactori que poder estar amb la teva família en un lloc resguardat, amb unes instal·lacions de primer nivell i amb uns actius que cal saber explotar: un pàrquing que és propi, la proximitat que té amb la platja, la seva privilegiada ubicació i el potencial que té el club.