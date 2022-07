El Nàstic obre la porta de sortida a Albarrán i mou fitxa a la davantera

El club, que ja té el sí d'Aarón Rey, intenta intensificar les negociacions per tancar el fitxatge de Mourad

Actualitzada 20/07/2022 a les 06:47

Amb la confirmació de la renovació d'Álex Quintanilla, per un any i un altre opcional, i el fitxatge d'Alexandru Tirla, per una temporada més dues opcionals, la secretaria tècnica del Nàstic ha deixat la defensa grana pràcticament tancada a l'espera de trobar una fórmula de sortida per a Albarrán, que no compta per a Raül Agné. Això sí, ara, els esforços de la direcció esportiva encapçalada per Comamala van dirigits a reforçar la davantera i, per aquest motiu, Mourad estaria a prop de recalar a Tarragona.

Però anem per parts. En el cas de la defensa, el Nàstic ha tancat, en aquests moments, les renovacions d'Álex Quintanilla i Trilles i la incorporació de Josema com a centrals. D'altra banda, pel que fa al lateral esquerre, el club ha confirmat la renovació del capità Joan Oriol i mantindrà a Nil, que la passada temporada es va convertir en una solució per al tècnic grana jugant d'extrem i, enguany, li farà competència al futbolista més veterà de la plantilla. Finalment, pel que fa al lateral dret, Pol Domingo continuarà un any més a l'equip tarragoní i el Nàstic ha reforçat aquesta demarcació amb Alexandru Tirla.

Això sí, la plantilla també disposa en aquesta posició de Carlos Albarrán que, tal com ha pogut saber el Diari Més, no té lloc a l'equip per al tècnic grana i la direcció esportiva del club ja està buscant una sortida pel badaloní. En aquests moments, un traspàs es considera força complicat i, per tant, la fórmula que sembla més probable que es produeixi és la rescissió del seu contracte.

La situació de la davantera

Així doncs, amb la defensa gairebé a punt, la secretaria tècnica treballa intensament en reforçar la seva línia ofensiva i la davantera que, en aquests moments, només compta amb dos jugadors: Pablo Fernández i Andrei Lupu. El migcampista ofensiu i jugador del Sabadell, Aarón Rey, ja ha donat el sí al Nàstic i serà el següent en fer-se oficial, però no serà l'últim. De fet, l'entitat grana necessita, com a mínim, fitxar a dos davanters més i, per això, la direcció esportiva ha intensificat els moviments per deixar tancats els fitxatges de dues referències en atac.

La prioritat del Nàstic és Mourad El Ghezouani, jugador de 24 anys, que la passada temporada va marcar 10 gols i va repartir 3 assistències amb l'Alcoyano, tot i que pertany a l'Elx. El marroquí agrada, i molt, a la secretària tècnica i, en aquestes últimes hores, el club està fent tots els esforços possibles perquè Mourad es converteixi en nou fitxatge grana.

La realitat és que, de tots els davanters pels quals el Nàstic ha mostrat un cert interès, el futbolista de Balsapinta és un dels que millors números va tenir la temporada passada. Tant és així, que va jugar un total de trenta-set partits, tots partint de titular i en la gran majoria va disputar l'enfrontament complet, que es tradueixen en 3.237 minuts de joc. A més, va tenir un paper destacat amb el seu equip a la Copa del Rei, ja que, a la primera ronda, va marcar un gol i va repartir l'assistència en la victòria contra el Badajoz per 0 a 3. A la segona ronda, va ser capaç de fer un doblet que va servir per a doblegar, als penals, al Llevant, quan era equip de Primera Divisió i, finalment, va donar la passada que va precedir al gol que l'Alcoyano li va fer al Reial Madrid, tot i que finalment van caure eliminats.

Qui no arribarà finalment al Nàstic serà Vinicius Tanque, que ha caigut de la llista de l'entitat grana per a reforçar la davantera, tot i que, dies abans, havia mostrat un fort interès per a reclutar al brasiler. El club tampoc fitxarà a Manu Garrido, futbolista que pertany al Leganés i que, en les darreres hores, s'havia vinculat a l'equip grana.

Álex Tirlea, oficial

D'altra banda, el Nàstic va fer oficial ahir la incorporació d'Álex Tirlea, que arriba a l'equip grana després de finalitzar la seva vinculació amb l'Alavés.A l'entitat vitoriana va ser protagonista al Miniglorias a la temporada passada, aconseguint l'ascens a Segona RFEF i debutant a LaLiga Santander amb el primer equip. Prèviament, el jugador es va formar a les categories inferiors del Real Madrid CF, jugant des d'aleví a juvenil. El curs 2018-2019 va ser jugador del Juvenil A madridista abans d'incorporar-se a les files del Salamanca UDS i debutar a la categoria de bronze del futbol nacional. També cal destacar que compta amb el passaport romanès i als seus 22 anys ha estat internacional en totes les categories inferiors de la selecció de Romania. Aquest nou fitxatge es va presentar a l'afició amb un vídeo penjat a les xarxes. «M'agradaria el més aviat possible poder conèixer- vos i assolir l'objectiu de l'equip», va dir.Tirlea sumarà velocitat i projecció ofensiva al lateral dret de l'esquema tàctic d'Agné. La profunditat que aporta al carril dret va acompanyada per una bona capacitat associativa i rigor tàctic en la línia defensiva. Així doncs, la quarta incorporació del mercat de fitxatges s'incorporarà avui mateix a la dinàmica del primer equip en la sessió de les 9 hores.