Marta Galimany: «Estic en els meus millors anys com a atleta, i vull seguir»

La vallenca s'està preparant per a l'Europeu de Munic

Actualitzada 19/07/2022 a les 13:50

La maratoniana catalana Marta Galimany, campiona d'Espanya el 2020 i quarta millor marca espanyola de tots els temps (2h.27:08) està a la recta final de la seva intensa preparació per a l'Europeu de Munic i considera que, als seus 36 anys, es troba en un dels millors moments de la seva carrera.«Crec que estic en els meus millors anys com a atleta. El que vull és seguir millorant i veure fins a on puc arribar», ha manifestat Galimany en una entrevista concedida a EFE.Sota l'atent seguiment del seu preparador i parella, Jordi Toda, l'atleta vallenca està a Font Romeu on, en les últimes cinc setmanes, ha realitzat uns 1.000 quilòmetres en jornades de dilluns a diumenge, repartint els entrenaments en altura (1.600 metres) i a nivell del mar.L'absència de maratonians espanyols al Mundial que s'està celebrant a Eugene (Estats Units) crida l'atenció, però ella explica que tenia «les mínimes tant per al Mundial com per a l'Europeu», però «la poca distància en dates d'un a l'altre», va fer que hagués de triar.«El Mundial és una cosa especial i l'Europeu són quatre anys, però la federació va parlar amb el meu entrenador i li va comunicar que ens preparéssim per a l'Europeu, perquè ningú aniria al Mundial», apunta.Marta Galimany s'ha pres molt de debò la preparació de l'Europeu i afirma que només pararà «un dia abans de la competició».«Hi ha entrenaments que són molt suaus per recuperar dels més durs, però cada dia corro de 12 a 15 quilòmetres els que menys, i entrenem matí i tarda i puc arribar a 40 en un dia», afirma.L'atleta de Valls reconeix que el canvi d'entrenar en altura es nota: «Hi ha molta diferència pel que fa al nivell del mar. Al principi costa, però ja he pujat diverses vegades i el meu cos es va adaptant. A més, hem llogat un apartament allí per evitar més desplaçaments».Amb 1,69 d'altura i 52 kg de pes i amb el tremend ritme de preparació que porta també requereix una alimentació i nutrició especial.«És fonamental seguir una bona dieta, perquè el desgast físic és altíssim i disposo d'una nutricionista del CAR de Sant Cugat que em porta la pauta i quan estic en altitud em controla l'alimentació», comenta.El passat mes de juny ja va estar a Munic, coneixent el que serà el recorregut de la Marató. «És un circuit sobre el que haurem de fer quatre voltes, és una mica pla, encara que no al cent per cent, perquè és en una ciutat. En últimes voltes poden marcar diferències i a mi em va agradar. A veure si m'emporto un bon record», detalla.El major problema és que la prova es disputarà a partir de les 10:30 del matí. Ella considera que, «és una mica tard per a una marató, tenint en compte que acabarà a la 1 del migdia», tot i que a Alemanya les temperatures, a priori són més benèvoles.La vida professional de Galimany ha canviat en l'últim any i mig. Fins llavors, combinava el seu treball de Tècnica de Ciències Ambientals amb l'atletisme, però la seva progressió va cridar l'atenció d'Adidas que la va fitxar per al seu club d'atletisme professional. Fins llavors havia lluït els colors del FC Barcelona.«En aquell moment no tenia cap patrocinador i Adidas es va fixar en mi per incorporar-me a l'equip, que a més em facilita material d'altíssim nivell. No vaig dubtar ni un moment a fitxar per ells i va ser una decisió encertada perquè ara em puc dedicar al cent per cent a l'atletisme», diu la fondista catalana.«Sempre havia tingut moltes ganes de ser cent per cent atleta i em feia il·lusió perquè no volia quedar-me amb l'espineta de dir I si ho hagués provat?. I això si no ho proves no saps que passarà. Estic satisfeta perquè, desgraciadament, hi ha pocs atletes que puguin dedicar-se-hi professionalment», afegeix.Galimany posseeix la quarta millor marca espanyola de tots els temps en marató, amb 2h.27:08, aconseguida a València, el 6 de desembre del 2020. I el passat 20 de febrer va fer la seva segona millor marca personal a la Marató de Sevilla (2h.27:53) i la mínima per a l'Europeu.L'Europeu és una gran repte per Galimany. Deixant a un costat la llegendària marca de la britànica Paula Radcliffe 2:15:25 (2003), les següents millors marques estan en poder de corredores kenyanes nacionalitzades: la israeliana Lonah Chemtai (2h.17:45 en 2020) i la romanesa Joan Chelimo (2h.18:04 en 2022).Això posa molt cara la lluita per les medalles en l'Europeu de Berlín, tot i que Marta Galimany ho valora com a «normal en un món globalitzat».«Encara així, hi ha diverses corredores europees amb marques de 2h.21 i 2h.22. Això vol dir que jo tinc encara molt per millorar», admet Galimany, que sí té més a prop l'actual rècord d'Espanya (2h.26:51) que ostenta Ana Isabel Alonso des del 1995.No obstant això, la catalana assegura que batre'l no és el seu objectiu immediat: «No em vull obsessionar amb aquesta marca. Potser serà una altra qui la batrà, tot i que espero ser jo qui ho faci. Ja ho he intentat i tornaré a fer-ho, però prefereixo centrar-me en allò meu».