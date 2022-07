El Sènior femení del Bàsquet Teresianes puja a Segona Catalana

L'equip dirigit per Jordi Crespo i Anna Berasategui ha aconseguit així l'objectiu que s'havia fixat per a la temporada

Actualitzada 19/07/2022 a les 16:40

La Federació Catalana de Bàsquet ha confirmat, en la seva assemblea anual, l'ascens esportiu del Bàsquet Teresianes a la Segona Catalana femenina. L'equip dirigit per Jordi Crespo i Anna Berasategui ha aconseguit així l'objectiu que s'havia marcat per la temporada post pandèmia, consolidant així l'aposta de l'entitat per potenciar el seu Sènior femení.El bloc de jugadores que s'ha anat consolidant en les darreres tres temporades ha realitzat un any més que notable. En el darrer partit de la temporada amb una victòria a la pròrroga a la pista del Ploms, el Teresianes va aconseguir la segona posició final que acabaria suposant l'ascens.