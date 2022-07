El pla 2.0 d'Agné arrenca amb l'arribada de Pochettino i el sí de Quintanilla

El central Álex Quintanilla, després d'una llarga espera, ha pres la decisió de renovar amb l'entitat grana

El Nàstic de Tarragona 22-23 ja és una realitat. Ahir, l'equip es va posar en marxa sota les ordres del seu tècnic, Raül Agné, que enceta la segona temporada al club. Això sí, el tècnic grana va rebre dues notícies en finalitzar el primer entrenament. La primera, que es va produir al migdia, va ser l'anunci del fitxatge per una temporada, i dues opcionals, de l'extrem de 21 anys, Maurizio Pochettino, que avui mateix es posarà a les ordres de l'entrenador saragossà.

La segona, en canvi, va arribar una mica més tard i després d'un temps d'espera. Álex Quintanilla ha acceptat l'oferta de renovació que el Nàstic li va posar sobre la taula i ampliarà el seu contracte amb el club grana en les properes hores. Per tant, a l'espera del fitxatge d'un quart central, que podria disposar d'una fitxa sub23, la secretaria tècnica tanca, pràcticament, la seva línia defensiva amb futbolistes contundents i amb experiència a la categoria. Així doncs, la direcció esportiva ha culminat amb èxit totes les renovacions que, en un principi, es va plantejar amb les ampliacions de contracte del capità Joan Oriol, del porter Manu García i dels centrals Trilles i Quintanilla.

D'altra banda, l'entrenament d'ahir, que es va caracteritzar pel bon ambient entre companys, va iniciar-se amb un circuit d'estiraments, on els jugadors rotaven per a realitzar diferents exercicis i posar la maquinària a punt per a evitar possibles lesions. Posteriorment, la pilota es va convertir en la protagonista. Els futbolistes es van repartir en tres grups que es van distribuir en un rondo, en una activitat de passades i en una pràctica de xuts en porteries petites. Finalment, l'equip va portar a terme, a través del seu preparador físic, Joan Torné, un exercici de velocitat i resistència moderada que, amb el pas dels minuts, anava reduint la seva intensitat.

La principal novetat d'aquest primer entrenament al Nou Estadi va ser la presència dels nous fitxatges del Nàstic: Andy Escudero i Josema. Tots dos jugadors, després de conèixer als que seran els seus nous companys, van completar els exercicis amb total normalitat. Agné, que havia citat a vint-i-sis futbolistes, finalment en va comptar amb vint-i-vuit.

De fet, tot i que Óscar Sanz va marxar cedit del Nàstic a l'Unionistas de Salamanca, l'entrenador grana ha ampliat la seva llista de citats amb tres jugadors nous. Els dos primers són l'exfutbolista grana Àlex López i el migcampista Omar Monterde que, a priori, entrenaran amb l'equip i després serà el club el que decideixi si, finalment, continuen amb l'equip o no. En canvi, el tercer és Eric Vega, l'últim fitxatge que ha realitzat la Pobla de Mafumet.

Joan Oriol, optimista

El capità grana, Joan Oriol, va expressar la seva felicitat per tornar a entrenar, però també per continuar un any més amb l'equip de la seva vida. «Estic superfeliç. No valorava una altra possibilitat que no fos renovar amb el Nàstic, però ara toca posar-se les botes i treballar dur. Les pretemporades no agraden a ningú, però l'equip s'ha de preparar per a començar la temporada de la millor manera possible», va comentar Oriol.

Pel que fa als objectius que el cambrilenc es fixa per aquest any va manifestar que «individualment, aportar a l'equip allò que he pogut contribuir durant les últimes dues temporades: màxima professionalitat, compromís i ajudar en allò que pugui al club. I de forma col·lectiva, amb el potencial que té el Nàstic com a entitat, és l'any idoni per a aconseguir l'ascens a Segona Divisió».

El capità també va voler donar la seva opinió sobre les darreres incorporacions que ha fet el club. «Els fitxatges m'agraden. Josema és un dels millors centrals de la categoria i l'any passat va fer una bona temporada amb el Linares. A més a més, ens aportarà la seva experiència, la seva sortida amb la pilota i la seva capacitat física. En canvi, Andy és un futbolista ple de qualitat, tècnic i amb un bon un contra un. Tots dos ens donaran aquest plus que necessitem. Arribaran més jugadors i demano, als que vinguin, però també als que ja estem aquí, el màxim compromís possible, ja que representem a un club i a una ciutat. Tots volem el mateix, que l'equip estigui el més amunt possible», va explicar Oriol.

Pochettino, fitxat

D'altra banda, el Nàstic va fer oficial la incorporació de Maurizio Pochettino, fill del tècnic Mauricio Pochettino, per una temporada, més dues opcionals i, a partir de les 09.00 hores, coneixerà als seus companys a l'entrenament programat a les instal·lacions del Nou Estadi Costa Daurada.

El futbolista, de 21 anys, arriba a Tarragona després de finalitzar el seu pas pel Watford FC, disciplina on ha estat els últims dos cursos com a jugador de l'equip U23. De fet, la temporada 20-21, va debutar amb el primer equip en un enfrontament de Championship. Anteriorment, ha passat per diferents categories inferiors del Tottenham Hotspur FC.

Així doncs, la nova incorporació del Nàstic aportarà a l'equip velocitat per ambdues bandes de l'atac, ja que és un jugador ràpid i amb una gran capacitat per arribar fins a línia de fons. Per tant, sumarà habilitat i desequilibri a l'esquema del tècnic Raül Agné.