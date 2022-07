El Nàstic, molt a prop de fitxar al lateral dret Alexandru Tirlea

Alexandru Tirlea, de 22 anys, cobriria la baixa de Carlos Albarrán, que té un peu i mig fora del club grana

Actualitzada 19/07/2022 a les 17:26

Alexandru Tirlea, jugador del Deportivo Alavés B, està molt prop de fitxar pel Nàstic de Tarragona. El lateral dret, de 22 anys, cobriria la baixa de Carlos Albarrán, que té un peu i mig fora del club grana.Tirlea, que també pot jugar com a extrem dret, ha passat per les categories inferiors del Reial Madrid, des de l'etapa de juvenil fins a arribar al Castilla, filial del conjunt blanc. Posteriorment, va marxar cedit al Salamanca i, finalment, va fitxar pel Deportivo Alavés.Convocat en diverses ocasions per Romania, ha disputat un total de 44 partits al fútbol professional, que es tradueixen en 2.720 de joc i en els quals ha aconseguit marcar un gol i repartir una assistència. Tirlea va debutar la temporada passada a Primera Divisió i va jugar 80 minuts de la Copa del Rei amb l'Alavés.