OFICIAL: Maurizio Pochettino, nou jugador del Nàstic

El jove extrem signa per una temporada, més dues d'opcionals

Actualitzada 18/07/2022 a les 14:22

El Nàstic de Tarragona i Maurizio Pochettino Grippaldi han arribat a un acord de vinculació fins a juny de 2023, més dues campanyes opcionals.

El jove futbolista arriba a Tarragona després de finalitzar la seva vinculació amb el Watford FC, disciplina on ha estat els últims dos cursos com a jugador de l'equip U23; la temporada 2020-2021, va debutar amb el primer equip en partit de Championship. Anteriorment ha passat per diferents categories inferiors del Tottenham Hotspur FC.

El jugador nascut a Barcelona va créixer al Club Junior 1917 de Sant Cugat del Vallès i posteriorment també va defensar la samarreta del Southampton en categoria juvenil. La nova incorporació grana aportarà velocitat per ambdues bandes de l'atac. Pochettino és un jugador ràpid i amb gran capacitat per arribar fins a línia de fons, per tant, sumarà habilitat i desequilibri a l'esquema del tècnic Raül Agné.

El nou fitxatge s'estrenarà amb la resta de companys del primer equip en la sessió de demà al matí, a partir de les 9 h, a les instal·lacions del Nou Estadi Costa Daurada.