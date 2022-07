Les segones temporades d'Agné, un escenari pessimista per al Nàstic

El saragossà mai ha sigut l'entrenador d'un equip durant una tercera temporada de manera consecutiva

Actualitzada 14/07/2022 a les 21:24

L'entrenador del Nàstic, Raül Agné, iniciarà el seu segon any dirigint a l'entitat grana. De fet, serà aquest dilluns 18, quan el saragossà es posi el xandall i dirigeixi el primer entrenament d'una temporada que, de ben segur, serà exigent i que té com a objectiu principal ascendir a Segona Divisió.

Això sí, pel que fa a la seva trajectòria com a tècnic, a Agné no li ha anat gens bé als equips que ha dirigit durant més d'un any. O sigui, a les segones temporades. Tant és així, que, en les cinc ocasions en les quals el saragossà ha repetit com a entrenador (Girona en dues etapes, Cadis i Tenerife), ha sigut destituït abans d'acabar la campanya.

A la seva primera etapa a terres gironines, l'entrenador grana va dirigir un total de 48 enfrontaments, que es tradueixen en 687 dies a la banqueta de Montilivi. Tot i que a la primera temporada el tècnic grana va pujar l'equip a la categoria de plata, a la següent, va ser acomiadat del club després de cinc derrotes consecutives.

A la segona etapa, tot i que el primer any va ser positiu i Agné va aconseguir una meritòria onzena posició, al segon, la plantilla no va funcionar i el tècnic va ser destituït després de perdre per 3 gols a 0 davant el Recreativo. Així doncs, l'entrenador saragossà va deixar el club penúltim amb només setze punts en vint partits i sent un dels tres equips més golejats del campionat.

En canvi, a Cadis, Agné va obtenir millors resultats. De fet, durant la seva primera temporada, va agafar l'equip al desembre i va aconseguir mantenir la categoria després de moltíssimes jornades a posicions de descens. Això sí, a la segona, el club gadità va prescindir dels seus serveis després dels resultats tan dolents que va obtenir com a visitant. Tot i això, el balanç del tècnic grana al Cadis, amb 24 victòries, 11 empats i 17 derrotes, no és gens dolent.

Posteriorment, al 2015, Agné va entrenar al Tenerife, on l'experiència del tècnic va ser pràcticament igual que la que va viure a Cadis. El saragossà va arribar a la banqueta insular a la segona volta, després de la destitució de Cervera, en una situació delicada i amb l'equip en posicions de descens. Agné va salvar l'equip a la penúltima jornada, amb un balanç de cinc victòries, nou empats i cinc derrotes en els dinou partits que va dirigir.

En la segona campanya del tècnic a Tenerife, l'equip va protagonitzar un dels pitjors inicis de lliga de la seva història, obtenint 1 punt en les primeres quatre jornades i, tot i que després va aconseguir dos triomfs consecutius i va signar una ratxa de quatre partits sense caure derrotat, el conjunt entrenat per Agné, finalment, es va enfonsar i, en els darrers cinc partits que va dirigir, va sumar tres punts dels quinze que hi havia en joc, després de dues derrotes i tres empats.

Així doncs, el tècnic grana va marxar de Tenerife 273 dies després i amb 31 enfrontaments a la motxilla, on va sumar un total de set victòries, tretze empats i onze derrotes. A més a més, Agné va utilitzar a trenta-set jugadors a la seva etapa amb l'equip insular i va generar unes mitjanes d'1,16 gols a favor, 1,32 gols en contra i 1,10 punts per partit.

Per a completar la seva trajectòria com a entrenador, que va començar al futbol modest l'any 2004 amb el Peralada CF i, posteriorment al Palamós CF, cal fer referència al seu pas per les banquetes del Recreativo de Huelva, del Reial Saragossa –conjunt de la ciutat on va néixer–, del NMG Zhongyou i del Córdoba CF, on el tècnic no va ser capaç de militar durant més d'una temporada.

Al Recre, Agné va dirigir un total de 30 partits que es van distribuir en 211 dies com a míster del degà del futbol espanyol, i on va obtenir uns resultats positius, que es desglossen en 9 victòries, 14 empats i 7 derrotes. A més, va generar unes mitjanes d'1,00 gols a favor, 1,07 gols en contra i 1,37 punts per partit.

D'altra banda, al Saragossa, va obtenir pitjors resultats en els 19 enfrontaments que va entrenar al conjunt aragonès. Tant és així, que el tècnic grana va ser acomiadat després sumar 8 punts dels últims 33 i deixar a l'equip a tan sols 3 de la zona de descens. Així doncs, Agné va sumar un total de 6 victòries, 4 empats i 9 derrotes abans de ser destituït.

El míster també va provar sort lluny de la península, a la segona divisió del futbol xinès i a càrrec del NMG Zhongyou, on va obtenir la seva pitjor mitjana de punts per partit, amb 0,72. Agné només va dirigir 18 enfrontaments i va tornar a Espanya per a fitxar pel Córdoba, on, realment, va fer un bon paper. De fet, va aconseguir guanyar nou partits, en va empatar cinc i va perdre'n sis, però la inestabilitat de l'equip andalús i la poca paciència que van tenir amb el tècnic grana, quan s'estaven jugant una plaça pel play-off d'ascens, va acabar precipitant la seva destitució.