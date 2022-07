El CF Canonja, la família que somia amb un ascens a Primera Catalana

El club tarragoní va realitzar una excel·lent temporada l'any passat i enguany parteix com el rival a batre i un dels favorits

Actualitzada 14/07/2022 a les 21:33

Va sorprendre tothom i va quedar-se a les portes de pujar a Primera Catalana. Un club històric, que va apostar, amb èxit, per jugadors de la casa i per un cos tècnic que va practicar un joc que no va deixar ningú indiferent, ni al líder, al qual van guanyar tant en l'anada com en la tornada. Enguany, amb l'etiqueta de favorit i pocs retocs, somia amb l'ascens. Sí, estem parlant del CF Canonja.

«La temporada passada va ser molt satisfactòria. De fet, quan la secretaria tècnica va dissenyar l'equip, sabíem que era molt jove. Volíem recuperar a gent d'aquí, de la casa, jugadors que volguessin demostrar la seva validesa a la categoria i, a més, vam fer una aposta per l'equip tècnic i l'entrenador que, entre tots plegats, finalment ens han fet gaudir moltíssim», ressalta Francisco Nava, secretari i tresorer del club.

«El nostre objectiu, a l'inici de la campanya, era assolir la permanència i tornar a jugar bé. Mai hauríem pensat que podríem haver donat tanta guerra. El compromís de l'equip va ser total i el futbol que vam practicar era per poder somiar amb tot. Així que, amb els resultats que vam aconseguir, vam poder deslliurar-nos de jugar la fase de descens, que hauria sigut caòtic amb un equip tan jove i que arribés a tenir certs dubtes», afegeix Nava.

El Canonja aposta per mantenir la base i ampliar el contracte de gairebé tot l'equip. De fet, en la darrera setmana, el club ha fet oficial les renovacions del porter Riki Alastrue i també dels capitans Daniel Trujillo, Xavi Tomàs, Cristian González i Alejandro Dominguez. «De vint-i-tres jugadors, només quatre marxen de l'equip. Respecte als fitxatges, el cos tècnic ha cregut convenient fer les incorporacions de Jonathan Heredia, Marc Villares, Aitor Escuer, Ignasi Balcells i Antonio Domínguez», indica el secretari.

A l'entrenador de l'equip, Víctor Daniel Quiñones, la direcció esportiva del club el va renovar abans que la lliga finalitzés, quan encara es desconeixia la posició en la qual acabaria l'equip. «Tenim confiança cega en el tècnic, no només en un àmbit professional, sinó també en el personal. Així que vam decidir ampliar el seu contracte, ja que la preparació que ha realitzat al nostre club és sensacional. De fet, amb la primera volta que el CF Canonja va jugar, va ser suficient per a saber que la preparació de l'equip era la correcta», assegura Nava.

Pel que fa a l'objectiu del conjunt tarragoní per a aquesta temporada, Nava assenyala que «per a la resta d'equips de la categoria, el Canonja serà el rival a batre, però nosaltres ens fixem la mateixa meta que l'any passat, anar partit a partit, jugar bé i que els jugadors estiguin compromesos. Si arribem a la fase d'ascens, això que ens emportem, però no ens hem de pressionar perquè, a la llarga, no és gens positiu. Això sí, hem d'evitar, com sigui, jugar la fase de descens, perquè és una autèntica loteria».

Això sí, el primer equip no és l'única prioritat del Canonja CF, sinó que també ho és el seu futbol base. Tant és així, que el club espera donar el tret de sortida a la temporada 22-23 amb vint-i-dos equips i uns 300 nens, aproximadament, i amb una lleugera tendència d'ascens del futbol 11 i una petita disminució del futbol 7.

A més a més, el Canonja CF ha donat el pas definitiu, i necessari, per també donar visibilitat al futbol femení a través de la creació de dos equips, l'aleví i l'infantil, per aquesta temporada. «El club vol apostar pel futbol femení. És un dels objectius que ens hem fixat. Al Canonja, teníem a noies jugant de forma mixta als nostres conjunts masculins i també hi ha pares i mares que han preguntat i que ens han impulsat a prendre aquesta decisió. Per tant, la nostra meta és crear dos equips i, a partir d'aquí, treballar per a poder crear totes les categories durant les pròximes temporades», explica el tresorer.

Les inscripcions als equips femenins, que ja estan habilitades, es poden realitzar, d'una banda, a les oficines del Camp d'Esports Municipal o, d'altra banda, trucant al 977 206 358. A més a més, aquest procediment encara no té una data de final de termini i, des de l'entitat, animen, a totes les noies que vulguin jugar a futbol, que s'apropin a les instal·lacions del club per a comprovar si volen continuar o no. «El Canonja està obert a tot i no tancarà cap porta. Si tenim les suficients noies com per a crear més equips femenins, els fundarem. Per tant, la secretaria tècnica s'adaptarà al número de jugadores que s'inscriguin. Tenim moltes expectatives posades en el futbol femení i esperem que l'acollida sigui la millor possible», manifesta Nava.

«El CF Canonja és una gran família i pràcticament una forma de viure. Quan la junta directiva vam arribar, fa uns quatre anys, no hi havia sintonia entre el club i el poble. Ara, després de molts canvis i treball darrere, l'equip i els aficionats es tornen a sentir identificats entre ells. I això és el més bonic», conclou Nava.