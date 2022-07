Àlex López torna al Nàstc per entrenar amb el primer equip

El club també anuncia que el migcampista Omar Monterde iniciarà la pretemporada

Actualitzada 15/07/2022 a les 20:11

El Nàstic suma dues noves incorporacions als entrenaments, tot i que no fitxatges, de moment. El primer és un vell conegut de l'afició grana, el davanter Àlex López de Groot, que va jugar sota la disciplina grana a Segona Divisió A, des de 2015 al 2017.Àlex López va jugar posteriorment amb el RCD Mallorca i va assolir els ascensos a Segona i Primera Divisió. El seus últims equips han estat la UE Costa Brava de Primera RFEF i la UD Extremadura, a LaLiga SmartBank.El calafellenc va aconseguir sis gols en partits oficials com a davanter del primer equip i ara s'incorpora als entrenaments dilluns amb la resta de la plantilla.També ho farà el migcampista Omar Monterde Villaescusa. En la seva trajectòria, el valencià ha jugat a equips com la UD Levante, CD Castellón, CD Alcoyano i Valencia Mestalla, entre d'altres.