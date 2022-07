Marc Trilles renovarà amb el Nàstic i Quintanilla demana un temps més

El central valencià va ser una peça important per a Raül Agné en el segon tram de la temporada passada

Actualitzada 12/07/2022 a les 22:31

Marc Trilles dona el sí al Nàstic i renovarà, com a mínim, per una temporada més amb l'entitat grana. El central, que semblava que estava més a fora que a dins de l'equip quan va començar el mercat de fitxatges, se suma al projecte que encapçala Comamala i competirà amb Josema i dos centrals més per fer-se amb la titularitat.

Trilles, de 30 anys, va ser una de les peces més importants per a Raül Agné durant la temporada i també per assolir la classificació per al play-off al tram final. Això sí, el Nàstic no va poder aconseguir l'objectiu final de l'ascens en aquell fatídic partit davant el Vila-real B, on el valencià no va disputar cap minut.

El central grana, que ha rebut altres ofertes, va anar de menys a més la temporada passada i no va entrar als plans de Raül Agné fins a la segona volta. De fet, en els primers tretze partits de lliga només va jugar 60 minuts contra el Sevilla Atlético.

Això sí, a partir de l'enfrontament davant l'Atlético Baleares, on va disputar el partit complet, Trilles es va convertir en indiscutible a la defensa i, finalment, va sumar un total de 22 partits i 1.881 minuts amb la samarreta del Nàstic, on va marcar un gol i va repartir una assistència.

Aquesta temporada, el central grana lluitarà amb Josema i dos jugadors més per un parell de posicions a l'equip. De fet, encara no està clar qui seran els seus acompanyants. Tant és així, que Álex Quintanilla ha demanat un temps més al club –sembla que una setmana– per prendre la decisió de continuar o no a l'entitat grana i el Nàstic, a més de fitxar un jugador més per completar el centre de la defensa, haurà de reactivar alternatives en cas que el bilbaí, finalment, declini l'oferta i decideixi posar punt final a la seva etapa al club.

En el cas del quart central, el club treballa en dos perfils diferents. D'una banda, en un central experimentat, com podria ser el cas d'Aleix Coch, que ha militat al Sabadell aquest darrer any i, d'altra banda, en un perfil jove, que pugui tenir fitxa sub23. Per exemple, el perfil del jugador del Girona, Eric Monjonell agrada a la secretaria tècnica.

Andy Escudero ja és oficial

El Nàstic continua donant forma al seu equip i, ahir a la tarda, va anunciar la incorporació d'Andy Escudero fins al 2024 per a reforçar la parcel·la ofensiva.

L'entitat grana ha arribat a un acord amb l'Alcoyano pel traspàs dels drets del futbolista alacantí, de 23 anys, que aportarà la seva polivalència a la punta de l'atac, ja que pot partir des de qualsevol dels extrems o en la demarcació de mitjapunta.

El nou jugador del Nàstic es va formar a les categories inferiors de l'Atlético de Madrid i, abans de la seva etapa a Alcoi, també va defensar els interessos d'equips com l'Intercity, el Real Múrcia o la UD Sanse.

Escudero, que aquesta temporada ha marcat dos gols i ha repartit vuit assistències, se sumarà a la dinàmica del primer equip a l'inici de la pretemporada.