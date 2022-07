El Tribunal Català de l'Esport admet el recurs a les eleccions de l'FCF

Alejandro Talavera va denunciar a Tortosa i Vandellòs «diferents irregularitats i il·legalitats»

Actualitzada 13/07/2022 a les 12:30

El Tribunal Català de l'Esport ha emès una resolució en la que admet a tràmit l'escrit presentat per Alejandro Talavera, candidat en les últimes eleccions de la Federació Catalana de Futbol (FCF), com a recurs a les actes 10, 11 i 12 de la Junta Electoral en els comicis del 22 de maig que va guanyar Joan Soteras.El recurs, al que ha tingut accés EFE, demana «la nul·litat absoluta de l'acte de votació» a causa de les «diferents irregularitats i il·legalitats», que suposadament s'haurien comès durant les eleccions.D'aquesta manera, el requeriment, al que també s'ha adherit Juanjo Isern, un altre dels candidats als comicis de l'ens federatiu, segueix el seu curs.Talavera va exposar les següents presumptes irregularitats: es va permetre el vot als vicepresidents dels clubs sense que els presidents haguessin acreditat prèviament la impossibilitat d'assistir, la junta electoral de l'FCF va modificar el cens inicial dos dies abans de la votació i van votar representants d'entitats inactives.A més, en aquest escrit Talavera assegura que van votar persones que no eren presidents ni vicepresidents i, en alguns casos, que no tenien relació amb el club i que ho van poder fer gràcies a documents notarials que suposadament serien falsos.Això hauria provocat que es donessin casos en els que quan el president d'un club va anar a exercir el seu dret a vot els membres de la taula de votació l'hi ho neguessin, al·legant que l'entitat a la qual representava ja havia votat prèviament.Alguns d'aquests fets van ser denunciats als Mossos d'Esquadra de Tortosa (Baix Ebre) i a la Policia Local de Vandellòs/Hospitalet de l'Infant (Baix Camp), per un «presumpte delicte d'usurpació d'identitat i usurpació de càrrec de funcions».D'altra banda, Juanjo Isern, també candidat a les eleccions de l'FCF, va presentar un escrit al Tribunal Català de l'Esport per informar que s'adheria al recurs de Talavera «posant de manifest les irregularitats que determinen la nul·litat de l'acte de votació i del procés electoral».El Tribunal demana en la seva resolució, amb data del 6 de juliol, que «es publiqui» la mateixa «a la pàgina web 'FCF/Eleccions' de la Federació Catalana de Futbol al mateix espai que ja s'ha fet amb les de la Junta Electoral».El resultat en les eleccions a l'FCF del 22 de maig va ser el següent: Joan Soteras, 396 vots; Alejandro Talavera, 370; Juanjo Isern, 238; José Palacios, 23; vots en blanc, 10; vots nuls, 4.