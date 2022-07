El planter serà un dels elements clau per a la secretaria tècnica del Nàstic

Sergi Parés continuarà a la direcció esportiva grana, però assumirà funcions de control de futbol base i de la Pobla de Mafumet

El director esportiu del Nàstic, David Comamala, va assegurar a la presentació de l'organigrama de l'entitat grana que «les modificacions a la secretaria tècnica ajudaran a potenciar el planter per tal que, al primer equip, arribin el major nombre de jugadors possibles».

El figuerenc, que torna a casa tres temporades després, va ser rebut, en primera instància, pel president del Nàstic, Josep Maria Andreu, qui li va desitjar «la major de les sorts en aquesta nova etapa» i va assegurar que Comamala torna al club per a «complir els objectius establerts».

Posteriorment, el president de l'entitat va indicar que, quan finalitzi el mercat de fitxatges, Sergi Parés continuarà com a membre de la secretaria tècnica, però assumirà funcions de control del futbol base i de la Pobla de Mafumet, el filial grana.

Per la seva part, Comamala va declarar que el seu retorn ha estat molt fàcil, ja que «el Consell d'Administració m'ha convençut aviat i estic molt feliç de tornar a casa, on vaig viure tres o quatre anys excel·lents en l'àmbit personal i en el professional».

A més, el nou director esportiu va expressar «les ganes i la il·lusió» que té d'afrontar aquesta nova etapa i poder sumar el seu granet de sorra i es va fixar com a objectiu «que, entre tots, aconseguim els millors objectius possibles pel club».

Respecte al nou organigrama, Comamala va ser el responsable de detallar el model que emprarà el club per, en definitiva, millorar els resultats grana. Amb ell al capdavant, el director esportiu estarà acompanyat per Sergi Parés com a secretari tècnic i director del Planter Grana i per Jordi Guillén, que seguirà a la mateixa estructura.

A més, Todd Beane continuarà encapçalant la direcció de la metodologia grana amb la finalitat de mantenir la línia del departament que es va crear la campanya passada. Això sí, com a novetat, Mia Guasch, exjugador de la base i del filial, s'estrenarà en la coordinació de la Nàstic Sports Academy.

Finalment, Jordi Gornals, directiu del futbol base de l'entitat, serà l'encarregat de la supervisió de les categories inferiors del club, mentre que Adrián Rosales, per segon any consecutiu, es mantindrà al capdavant de la coordinació de l'equip femení.

Pel que fa a la poca presència del planter al primer equip, el president grana va explicar que «el club intenta que aquells jugadors que mostren nivell i capacitats a l'equip juvenil o a la Pobla de Mafumet, facin el salt al conjunt dirigit per Raül Agné».

A més, va mostrar la seva frustració per la marxa, a conjunts de primer nivell, d'aquells jugadors que comencen a destacar. «Som conscients que, a partir d'una determinada edat, volen fitxar pel Barça, l'Espanyol, el Vila-real o el Madrid. De fet, aquest any, el Planter Grana es queda sense sis o vuit jugadors per aquest motiu», va assegurar Andreu.

Així que, l'única solució que el màxim representant del club veu a aquest problema és que «quan marxin, ho facin contents amb el club, perquè nosaltres no podem competir amb aquestes entitats i, si marxen amb bones sensacions, hi haurà més possibilitats que, en un futur, puguin tornar».

Comamala, respecte a aquesta problemàtica, va manifestar que «és difícil compaginar l'exigència competitiva del primer equip del Nàstic amb els jugadors que arriben del filial». Això sí, el director esportiu també va expressar que «si el club no ha sigut capaç de consolidar el planter al conjunt entrenat per Agné, potser és perquè no acaben d'estar preparats, i aquesta és la nostra feina».

En referència a la presència de jugadors de la Pobla de Mafumet o, fins i tot, juvenils a la pretemporada grana, Comamala va explicar que la idea de la secretaria tècnica «és parlar amb Raül Agné per a decidir si hi ha jugadors que estiguin preparats per a començar els entrenaments amb el primer equip».

Pel que fa a la plantilla actual, Comamala va argumentar que «la temporada passada, l'equip va realitzar un molt bon any, on va encaixar pocs gols i va caure a la final». «Que el Nàstic estigui a Primera RFEF és circumstancial. En els darrers partits a casa, el Nou Estadi Costa Daurada va enregistrar assistències de 12.000, persones, i això no ho fa qualsevol equip. Aquest club té un potencial evident i, per aquest motiu, he tornat», va indicar.

Així doncs, el principal objectiu de la nova secretaria tècnica del Nàstic serà l'ascens de l'equip a Segona Divisió. I la intenció és fer-ho sense modificar en excés la plantilla, aprofitant les seves virtuts i corregint els defectes i, perquè no, donant al planter el paper que mereix.



La renovació del capità Joan Oriol ja és oficial

El Nàstic de Tarragona i Joan Oriol han arribat a un acord per ampliar la seva vinculació al club grana fins al 30 de juny del 2023, més una temporada opcional. Amb un vídeo a través de les xarxes socials, on el club va jugar amb un concepte típic durant el mercat de fitxatges, la paraula «Announce», el Nàstic ha fet oficial l'ampliació de contracte del capità grana. De fet, en aquesta publicació, Joan Oriol va dirigir-se a l'afició grana amb el següent missatge: «Ei, nàstiquers! Quina gran notícia. Estic molt content d'haver renovat amb el meu equip, el club que porto dins del meu cor. Anunciar-vos que la meva prioritat era continuar a aquesta entitat i crec que el destí vol que el Nàstc estigui a Segona A. Lluitaré perquè el Nàstic estigui el més amunt possible de la classificació i del món professional. Estic encantat d'estar aquí i amb vosaltres. Gràcies per fer-me sentir especial i us ho recompensaré al terreny de joc». En aquesta nova temporada, el capità lluitarà per ampliar els seus registres individuals i també els col·lectius. Per això, es fixa com a objectiu ascendir de categoria amb el seu equip. Juntament amb la resta de companys, Oriol iniciarà la pretemporada el dilluns 18 de juliol.