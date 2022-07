Eric Monjonell, Ander Gorostidi i Andy Escudero, perfils que agraden al Nàstic

La direcció esportiva grana espera tancar les renovacions dels centrals Álex Quintanilla i Marc Trilles aquest mateix dilluns

Actualitzada 10/07/2022 a les 21:45

El Nàstic comença a agafar forma. Tant és així, que les trucades i els moviments a la planta noble del club no cessen i es preveu que aquesta setmana, prèvia a l'inici de la pretemporada, sigui clau per anunciar renovacions i la incorporació de cares noves.

Així doncs, la intenció de la direcció esportiva del club, amb David Comamala i Sergi Parés al capdavant, és dotar Raül Agné dels màxims efectius possibles perquè l'entrenador grana pugui començar a dirigir els entrenaments amb l'equip més similar possible al que, posteriorment, arrencarà la temporada.

Per aquest motiu, fins aquest moment, el Nàstic, que ha volgut anar sense pressa però sense pausa en aquest mercat de fitxatges, ha anunciat l'ampliació dels contractes del cos tècnic, liderat per Agné, i del porter Manu García, titular indiscutible la darrera temporada; la incorporació de Josema, central procedent del Linares Deportivo i l'ascens al primer equip de Marc Montalvo.

Ara bé, els grana necessiten reforçar diverses posicions i, per això, s'han interessat, entre d'altres noms, en la situació d'Ander Gorostidi (Alcorcón), Andy Escudero (Alcoyano) i Eric Monjonell (Girona).

Ander Gorostidi, de 26 anys, és un migcampista de l'Alcorcón que també pot jugar com a pivot defensiu i que, per aquesta temporada, estaria buscant minuts en un altre equip per l'alta competència que hi ha al club madrileny, que recentment ha descendit a Primera RFEF i que s'ha fet amb els serveis de l'exgrana Javi Ribelles, qui juga a la mateixa posició que Gorostidi.

La millor opció perquè pugui recalar al Nàstic seria mitjançant una cessió o amb la carta de llibertat, ja que els grana no es plantegen pagar per un traspàs i el migcampista de San Sebastià té contracte amb l'Alcorcón fins al 2023.

Gorostidi, que va jugar al filial de la Reial Societat abans d'arribar lliure a l'equip madrileny, va participar en 12 partits i un total de 541 minuts amb l'Alcorcón la temporada passada i la seva participació va anar de més a menys.

D'altra banda, Andy Escudero, de 23 anys, és un extrem esquerre de l'Alcoyano que destaca per la seva polivalència, desequilibri i velocitat. De fet, l'alacantí té la capacitat d'abarcar tot el centre del camp, tot i que la posició on més rendiment ha exhibit és jugant per les bandes.

Escudero, que té contracte fins al 2023, va disputar, la temporada passada, un total de 36 partits repartits en 2.260 minuts de joc, on va ser capaç d'anotar dos gols i repartir cinc assistències. Com a dada curiosa, l'extrem va jugar un partidàs i va posar contra les cordes el Reial Madrid en els setzens de final de la Copa del Rey.

A més, el Nàstic ja sap el que és enfrontar-se a Escudero. De fet, a l'última jornada de lliga, mentre que els grana es jugaven les seves opcions de play-off d'ascens, l'extrem va ser un autèntic maldecap pel conjunt dirigit per Agné, que pràcticament aplegava tot el perill que aconseguia generar l'Alcoyano.

Per últim, el central Eric Monjonell és una de les diverses opcions que té sobre la taula la direcció esportiva grana per reforçar la parcel·la defensiva del Nàstic. El barceloní, de 20 anys, disposaria d'una fitxa sub-23 i, en principi, seria considerat el quart central de l'equip, per darrere de Josema, Quintanilla i Trilles.

En aquesta darrera temporada, Monjonell ha jugat dos partits com a titular amb el primer equip del Girona. De fet, en ambdós enfrontaments, el central barceloní va disputar els 90 minuts de joc i el seu actual club va aconseguir la victòria i passar de ronda.

Quintanilla i Trilles, a punt

En l'apartat de les renovacions, el capità grana, Joan Oriol, va tancar l'ampliació del seu contracte amb el Nàstic la setmana passada i s'espera que en els pròxims dies, o fins i tot hores, el club faci oficial la permanència d'una de les peces clau per a l'equip per aquesta temporada.

A més a més, aquest dilluns, el Nàstic espera deixar tancades les ampliacions de contracte de dos pilars fonamentals: Álex Quintanilla i Marc Trilles, la parella de centrals titular durant pràcticament tota la competició.

Per tant, amb la incorporació de Josema i les renovacions de Quintanilla i Trilles –fa uns dies semblava més a fora que a dins–, el Nàstic intentarà fitxar un quart central. Eric Monjonell agrada, però no és l'únic candidat i en les darreres setmanes també ha sonat amb força Aleix Coch.

Per aquest motiu, s'espera una setmana amb un ritme frenètic amb fitxatges, renovacions i sortides a les oficines del Nàstic per acabar de concretar una plantilla que, enguany, ha de ser la que aconsegueixi el desitjat ascens a Segona Divisió.