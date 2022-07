El Nàstic donarà el carnet gratis als socis que en portin un de nou

El Nàstic presenta la campanya de socis amb l'objectiu d'atraure el públic nou que va viure el final de lliga

Actualitzada 07/07/2022 a les 21:08

El Nàstic de Tarragona va presentar ahir la nova campanya de socis amb la principal novetat que els socis que portin una nova alta tindran el carnet de franc de cara a la pròxima temporada. Sota el lema de, l'entitat espera atraure el públic nou que es va poder veure l'últim tram de la temporada al Nou Estadi Costa Daurada.

El director general del Nàstic, Lluís Fàbregas, va destacar que l'objectiu del Nàstic és el mateix, l'ascens a Segona Divisió «a poder ser com a primers i no haver de passar pel play-off». Fàbregas també va valorar «l'assistència massiva al Nou Estadi dels últims partits de lliga, la gent que va acompanyar l'equip a Vigo i la que es va quedar a Tarragona per omplir la plaça de la Font a gom a gom han demostrat que el Nàstic està més viu que mai i que volen donar suport al club».



El director de Negoci, Marca i Responsabilitat Social Corporativa, José Maria Andreu, es va mostrar content pel creixement i evolució respecte a l'any passat i va informar que el nombre de socis totals la darrera temporada va ser 6.236, un nombre de socis que no es veia des de la temporada 2018/2019. Aquesta xifra es suma tant aficionats com membres de l'entitat i empreses abonades i que enguany, segons apunten des de l'entitat, esperen poder superar.

Pel que fa als preus dels abonaments, l'entitat ha decidit igualar els preus enguany tant per les noves altes com per renovacions. A Tribuna costaran 240 euros, 160 euros a Preferent, Gol Nord i Gol Sud seran 120 euros i la Grada d'animació juvenil costarà 60 euros l'alta. El seient de cada soci queda reservat fins al dia 29 d'agost, que s'alliberarà si no s'ha renovat abans.

Com cada any, el Nàstic presenta una sèrie de descomptes. La novetat és que si un soci de la darrera temporada porta una nova alta a l'entitat, tindrà la seva renovació de franc. Continua també el pack Family, que fa que el primer membre de la família paga el preu normal, el segon té un 25% de rebaixa i el tercer un 75%, el que fa, per exemple, que en la part més barata, els Gols, tres socis d'una mateixa família puguin tenir els seus abonaments per 240 euros.



També es mantenen altres descomptes, els socis que faci més de 50 anys que estan a l'entitat tenen un 50% de descompte, els socis en atur gaudiran un 50% en Preferent i Gols, les persones amb Discapacitat intel·lectual de més del 33% o mobilitat reduïda també tenen un descompte del 50% i, finalment, els socis amb més de 65 anys tindran preus reduïts a 200 a Tribuna, 130 euros a Preferent i 100 als Gols.

Les persones que vulguin renovar el seu carnet de soci o es vulguin donar d'alta de nou ho podran fer tan de forma presencial a les oficines del Nou Estadi Costa Daurada o també online a la pàgina web del Nàstic. El pagament, en el cas de fer-ho de forma presencial al Nou Estadi, es pot fer tant en efectiu com per targeta. De cara als partits de pretemporada contra el Real Zaragoza i la SD Huesca, el carnet de soci de la temporada 21-22 serà vàlid per entrar a l'estadi.

FC Vilafranca, nou rival grana

El Nàstic ja coneix quin serà el seu rival a la primera eliminatòria de la Copa Catalunya Absoluta. Els grana s'enfrontaran al FC Vilafranca de Tercera RFEF al Municipal de Vilafranca els pròxims 6 o 7 d'agost.