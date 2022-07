El Nàstic planteja els reforços de l'estiu a poc a poc i amb bona lletra

Els grana apunten incorporar uns vuit jugadors i el primer en oficialitzar-se és el central Josema Gómez

Actualitzada 06/07/2022 a les 21:10

El Nàstic de Tarragona avança en aquest mercat de fitxatges d'estiu a poc a poc i amb bona lletra. L'entitat grana té clar que la formació d'una nova plantilla per assolir el repte d'ascendir a Segona Divisió implica molts noms i gran velocitat als despatxos, però decisions lentes i més fermes. Aquesta situació ha acabat dilatant en el temps renovacions com les de Manu García o fins i tot, la de Joan Oriol, que continuarà amb el braçalet de capità un any més, però que l'acord es tancarà durant aquesta setmana.

L'entitat grana avança lent, però segur i ahir va oficialitzar el fitxatge del central Josema Gómez. El central madrileny d'1,94 metres va signar amb l'equip tarragoní el passat dilluns, però l'acord no es va fer visible fins ahir. Aquesta setmana se solucionarà el quadre defensiu de l'equip. Sobre la taula es troben les renovacions d'Álex Quintanilla, Marc Trilles i el fitxatge del tarragoní Aleix Coch. D'entre aquests tres noms, és probable que l'opció grana sigui assegurar-se dos i buscar un tercer central sub 23 per reforçar un eix de la defensa que completaria Pol Domingo com a peça versàtil, tot i que se centrarà al lateral dret.

Després de solucionar la defensa, els grana apuntaran a reforçar la resta de l'equip. S'esperen dos jugadors al mig del camp, dos extrems i un parell de davanters més que acabin de completar l'ofensiva grana. En definitiva, uns vuit jugadors es podrien incorporar a l'equip durant aquest estiu.

Queden onze dies perquè els jugadors del Nàstic tornin a entrenar sobre la gespa de la Budallera sota les ordres de Raül Agné. L'òptim seria que el gruix de l'equip es pugui incorporar aquell dia per començar amb bon peu aquesta pretemporada i després estrenar-se davant l'afició contra el Real Zaragoza el 29 de juliol. Malgrat això, des de l'entitat grana coneixen que la situació actual del mercat no és la millor amb la interferència de clubs a cop de talonari i que la situació a Tarragona després de la batacada de Vigo tampoc és la millor.

Tot i això, l'equip continua fent passos endavant i ahir també va fer oficial la marxa de Pedro Martín. Després de tres anys a l'entitat, el malagueny ha arribat a un acord amb l'equip per rescindir el contracte que el vinculava amb l'equip fins a 2023. El davanter farà les maletes per dirigir-se a l'Odisha de l'Índia mentre que el Nàstic s'allibera d'una fitxa elevada.

El Nàstic continuarà treballant tant amb les baixes com les noves incorporacions, però les decisions importants sempre es prenen millor amb calma.



L'Espanyol B serà el tercer rival de la pretemporada