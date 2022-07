OFICIAL: Josema Gómez és el primer fitxatge del Nàstic 22-23

El madrileny signa per una temporada més una d'opcional

Actualitzada 06/07/2022 a les 19:12

El Gimnàstic de Tarragona incorpora a José Manuel 'Josema' Gómez Meneses (Torrejón de Ardoz, Madrid, 31 de desembre de 1991) amb un contracte fins a juny de 2023, més una altra campanya opcional.El defensa central s'uneix a la disciplina tarragonina després de finalitzar la seva vinculació amb el Linares Deportivo, equip on ha jugat les últimes cinc temporades i ha disputat consecutivament dos play-off d'ascens a Segona Divisió A. Anteriorment, també ha defensat els interessos del Mérida AD, Zamora CF, Albacete B, CD Castellón, entre d'altres.La nova incorporació del Nàstic sumarà més solidesa defensiva a l'equip dirigit per Raül Agné. Entre les seves qualitats, hi destaca la seva contundència i bona col·locació en la rereguarda; a més a més d'oferir un bon joc aeri, amb els seus 1,94 m d'alçada, i gran capacitat per sortir en pilota controlada amb cama esquerra.Josema s'incorporarà a la Pretemporada Grana el dilluns 18, coincidint amb la tornada a la feina del primer equip 2022-2023.