Els Guiamets FS reclamen que la FCF els concedeixi l'ascens tot i no disposar de pista coberta

L'equip de futbol sala va pujar a Primera Catalana amb mèrits esportius, però es podrien quedar fora per reglament

Actualitzada 06/07/2022 a les 11:59

L'Ajuntament dels Guiamets vol expressar el seu suport als Guiamets Futbol Sala després que el club no pugui optar a l'ascens de categoria, aconseguit molt merescudament, a causa de que al nostre poble, de 278 habitants, no disposem de pavelló o pista coberta.



L'equip de futbol sala dels Guiamets va assolir l'ascens a Primera Catalana després d'un any esplèndid que va culminar amb la victòria al play-off contra el Nàstic de Tarragona que els va facilitar un bitllet per l'ascens. Aquesta situació, però, és amenaçada pel reglament de la Federació Catalana de Futbol que els podria privar d'aquest mèrit esportiu. Segons la FCF, per participar a primera catalana és un requisit mínim que l'equip disposi d'un pavelló o una pista coberta on disputar els partits de futbol sala, un equipament que el poble del Priorat no disposa.L'Ajuntament dels Guiamets va voler donar suport al seu equip argumentant que el municipi de 278 habitants no pot disposar d'aquest equipament i que el requisit és completament «injust i discrimina els clubs de pobles petits com el nostre». A més va afegir que «el club es va crear amb la voluntat de donar vida al municipi, promoure l'esperit esportiu i unir el jovent fent pinya. El Guiaments FS ha contribuït en tan sols un any a unir aquesta comunitat».L'equip de futbol sala dels Guiamets va completar una fase regular d'alt nivell aconseguint 19 victòries, un empat i dues derrotes. Aquesta ratxa va deixar l'equip empatat amb el Batea, però per diferència de gols van quedar en segona posició. Al play-off d'ascens, els Guiamets FS van batre 5-4 el Nàstic de Tarragona i van ascendir de categoria.Els Guiamets FS va reclamar en un escrit a la Federació Catalana de Futbol que «l'equip es va fundar l'any 2021 amb l'objectiu d'unir al poble i donar vida al municipi» per aquest motiu no vol que la solució sigui «desplaçar-se a poblacions properes significaria renunciar a la iniciativa de donar vida al poble». D'aquesta manera, com que, segons expliquen «el poble de 278 habitants no pot assumir la construcció de la infraestructura necessària» i reclamen que puguin «jugar a Primera Catalana amb l'equipament actual».