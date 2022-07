Els de la Costa Daurada s'enfrontaran a catalans, valencians, balears, el Levitec Huesca, Cartagena CB i Gran Canaria

Actualitzada 06/07/2022 a les 16:30

El CB Salou ja coneix quins seran els seus rivals de LEB Plata. El CB Salou va confirmar el passat dilluns el seu ascens a LEB Plata i aquest matí la Federació Espanyola de Bàsquet ha fet oficial quins seran els rivals del seu grup. Els de Jesús Muñiz estan situats a la Conferència Est i s'enfrontaran a catalans, valencians, balears, el Levitec Huesca, Cartagena CB i Gran Canaria.Els rivals del CB Salou seran el CB Cornellà, el CB Mollete l CB Prat i el CB Hospitalet com a equips catalans. Els balears Hestia Menorca, Palma i Sant Antoni Ibiza i els valencians Sorli Benicarló, CB L'Horta i Safir Fruits Alginet també hi formaran part. Finalment, equips com el Levitec Huesca, el FC Cartagena CB i el Gran Canaria completaran el grup, sent els canaris el desplaçament més llunyà que hauran de tenir els salouencs.