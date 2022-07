El Nàstic busca reforços amb la vista posada en les fitxes disponibles

La lliga estableix per la Primera RFEF que només 18 de les 23 fitxes poden ser jugadors de més de 23 anys

Actualitzada 05/07/2022 a les 21:21

El Nàstic de Tarragona continua amb les oficines de la Budallera traient fum. Tot i que des de fora l'equip avança amb un pas lent i segur, el Nàstic es troba amb molts fronts oberts. El moviment de jugadors és frenètic i l'entitat grana ho gestiona per evitar superar el límit de 18 fitxes per jugadors de més de 23 anys permesos a Primera RFEF.

Actualment, el Nàstic compta amb un total de deu jugadors amb fitxa superior als 23 anys. A aquests s'haurien de sumar quatre més si les renovacions i fitxatges surten bé. Joan Oriol, Álex Quintanilla i Marc Trilles continuen en la mateixa posició al tauler i Aleix Coch es troba cada vegada més a prop de fitxar pel Nàstic.



Amb aquestes incorporacions, el Nàstic sumaria 14 fitxes i el marge d'acció es reduiria per reforçar altres posicions malgrat que el més probable és que només 2 d'aquests 3 centrals es quedin a l'equip. Els grana encara mantenen marge d'acció, però cal recordar que a la Primera RFEF autoritza 18 en comptes de 17 si els grana tenen un tercer porter. La darrera campanya, aquesta funció la va cobrir el fitxatge de Venetikidis i aquesta situació es podria repetir aquesta temporada.

Per facilitar la incorporació de jugadors amb experiència a la categoria, el Nàstic també ha de fer espai amb l'operació sortida. El primer a marxar serà Pedro Martín i la seva fitxa aniria a parar al central Josema. Aquesta baixa no serà l'única d'aquest mercat d'hivern. Agné valora els jugadors que mantenen contracte i decideix amb quins no comptarà la pròxima temporada. Un dels jugadors que també abandonaria l'equip podria ser Elías Pérez, tot i que aquesta decisió encara no està escrita sobre pedra.

Els moviments són frenètics i els grana sumen interessos per reforçar la part ofensiva de l'equip, les demarcacions que queden per treballar després de tenir controlat el quadre defensiu. L'extrem esquerre Liberto Bertrán se suma als interessos del Nàstic després de quedar lliure de l'UCAM Murcia, equip on va jugar de titular la darrera campanya. Els grana, però, també buscarien reforçar les posicions amb jugadors sub23 amb talent, com podria ser el jugador del filial del Girona, Pau Víctor.

Montalvo puja al primer equip

El Nàstic va fer oficial ahir un reforç per a la medul·lar grana. Després de la baixa de Ribelles, un dels jugadors que acompanyaran Pedro del Campo serà Marc Montalvo. El jugador del planter grana s'ha guanyat una oportunitat amb el primer equip, tot i que el de Riudoms ja va formar part de la dinàmica de l'equip durant tota la darrera temporada perquè entrenava a les ordres de Raül Agné. El jugador va ser convocat pel primer equip i, fins i tot, va debutar al Nou Estadi en els minuts de descompte contra el Real Madrid Castilla. La pròxima temporada intentarà guanyar-se la posició al costat de Pedro del Campo.