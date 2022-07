OFICIAL: Marc Montalvo, jugador del primer equip del Nàstic per a la 22-23

Montalvo és futbolista del Nàstic des de la categoria benjamí

Actualitzada 05/07/2022 a les 18:53

El migcampista Marc Montalvo 'Monti' serà jugador de ple dret del primer equip del Nàstic de Tarragona en aquesta nova temporada a Primera RFEF. El riudomenc té contracte en vigor fins a juny de 2024.

El setembre de l'any 2010, Montalvo debutava amb l'escut del Nàstic com a benjamí de primer any; 13 temporades després, i amb 20 anys, farà un nou pas en la seva carrera com a futbolista convertint-se en jugador del primer equip grana.

Cal recordar que la temporada passada, en el partit davant el RM Castilla, va complir el somni de debutar en partit oficial al Nou Estadi Costa Daurada. Per aquest nou curs al primer equip, tindrà l'oportunitat de continuar el constant progrés desenvolupat durant tots aquests anys al Planter Grana.

Està previst que el jove jugador s'incorpori als entrenaments el dilluns 18 de juliol, dia en què tota la plantilla del primer equip iniciarà la pretemporada sota les ordres de Raül Agné.