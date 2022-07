El Victoria BS de Llorenç Gómez guanya la Copa Andalusia

Aquest és el primer trofeu del torrenc com a entrenador

Actualitzada 05/07/2022 a les 12:37

Llorenç Gómez comença amb bon peu la seva etapa com a entrenador. El Victoria BS que entrena el torrenc es va proclamar campió de la Copa Andalusia 2022 el darrer cap de setmana després de vèncer al CD Santamaría CF per 9-5.Primer, els gaditans van guanyar al Màlaga Enpie a les semifinals per un sòlid i contundent 4 a 0. A la final, van vèncer a un dels equips que lluitaran a la Final Four de la Lliga Espanyola de Primera Divisió. Un enfrontament en què el Victoria BS ha demostrat tenir un gran control de la situació, una gran superioritat i moltes ocasions de gol.Llorenç Gómez defineix la competició com a «tot un èxit». Explica que «abans de disputar la Copa Andalusia, vaig intentar transmetre al grup la importància del que podia convertir-se en el primer títol de l'entitat». «Jo era molt conscient -afegeix- de les capacitats que té l'equip i que aquesta competició era un punt d'inflexió pel club». La consecució del títol, a més, els concedeix una plaça a la Copa d'Espanya.El títol els dona encara més força per afrontar una setmana intensa i decisiva en què es juguen l'ascens a Primera Divisió. Llorenç explica que «venim de classificar-nos per la Final Four, de guanyar la Copa Andalusia, així que quin millor motiu per exigir-nos el triple i afrontar el campionat de la millor manera possible». La competició es disputarà els propers 9 i 10 de juliol a Cadis.