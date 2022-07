El CB Valls fitxa el base de LEB Plata Raül Timoner

El jugador balear disputarà la Lliga EBA sota les ordres de Víctor Neila

El base Raül Timoner ha arribat a un acord amb el CB Valls per jugar en el primer equip masculí de lliga EBA la temporada vinent. Timoner, de 25 anys i 185 cm d'alçada, és natural d'Alaior, una vila de Menorca (Illes Balears). El base menorquí arriba a la capital de l'Alt Camp provinent de l'Hestia Menorca de LEB Plata, on ha jugat les últimes tres temporades.El nou jugador del CB Valls Òptiques Teixidó va començar a botar la pilota de ben petit amb el Jovent d'Alaior; d'aquí va fer el salt com a infantil al FC Barcelona, on va jugar fins a cadet. Sent júnior va marxar als Estats Units per jugar a Orlando i a Carolina del Nord. El 2016 va fer el salt a la lliga universitària NAIA, participant tres temporades amb la Universitat de Rio Grande d'Ohio. El 2019 va tornar a Menorca, en aquest cas a LEB Plata.En paraules del seu antic entrenador Oriol Pagès, de Raül Timoner cal destacar el seu treball, ambició i intensitat, sent un jugador molt ben considerat pels tècnics i companys de vestidor. El CB Valls espera d'ell que posi en pràctica totes aquestes qualitats, a més del seu talent com a organitzador del joc i com a jugador d'equip, dues de les seves millors característiques. El jugador, que ja ha signat el contracte amb el CB Valls, és previst que arribi a la capital de l'Alt Camp en les pròximes setmanes.