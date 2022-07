El Nàstic de Tarragona busca extrems per a la temporada 22-23

La darrera temporada Agné només va comptar amb Robert Simón com a jugador de banda pur

El Nàstic de Tarragona va per feina per formar un equip per assolir l'ascens de la categoria enguany. En aquest punt del mercat d'estiu, on el Nàstic només ha començat, els grana tenen clar quin és el seu full de ruta. Després de controlar l'aspecte defensiu, el Nàstic vol reforçar els extrems.

Ara mateix, Raül Agné només compta amb un extrem pur a la seva plantilla i aquest és Robert Simón. El tècnic de Mequinensa ha sigut molt estricte en el seu estil de joc, i l'esquema en gairebé tots els partits ha sigut el 4-4-2 amb dos extrems i dos davanters. En aquest estil de joc, la figura del jugador de banda és essencial. Durant aquesta temporada, els partits on el Nàstic ha guanyat amb més contundència han sigut aquells on els centres laterals més van funcionar.

El problema de les bandes es va arrossegar durant tota la temporada. Per la dreta Simón era indiscutible perquè el seu suplent, Karim L'Koucha, no contava i no va disputar gaires minuts. Els moments de la temporada quan Simón baixava el nivell, Agné es va haver d'enginyar invents com Bonilla o Joan Oriol d'extrem dret.

Pel que fa a la banda esquerra, aquesta ha estat sempre òrfena de jugadors de banda purs. Joan Oriol ja exercia com a lateral esquerre la profunditat que necessitava l'equip, però el desig de comptar amb un home de banda no es va amagar per part de l'entrenador.



A l'inici de la temporada, es provava amb homes com Fullana o Pedro del Campo com a falsos extrems, per donar continuïtat al joc interior en comptes de centrar pilotes. Aquesta posició també la va agafar Javi Bonilla en el segon tram de la lliga. Finalment, Nil Jiménez, lateral esquerre suplent, va ser el favorit d'Agné per ocupar aquesta posició i convertir-se en l'home de banda que necessitava l'equip.A partir d'aquest defecte el Nàstic busca reforçar l'equip i sobre la taula no són pocs els noms que es remenen. Per l'esquerra, Roberto Alarcón, que la darrera campanya va jugar al Burgos a Segona Divisió i el sub 23 Moha Keita del Lleida Esportiu són algunes de les opcions, mentre que per la dreta des de fa temps que Adrián Armental, del Sanluqueño, és candidat per vestir-se de grana, tot i que aquesta és una opció que s'ha anat refredant amb el temps.

Pedro Martín marxarà del Nàstic

Les hores de Pedro Martín amb el Nàstic estan comptades. El davanter andalús té el futur lluny de Tarragona, concretament a l'Odisha de l'ampostí Josep Gumbau, a l'Índia. Agné ja ha comunicat que no compta amb el davanter andalús de cara a la pròxima temporada, així que tot apunta que la història de Martín amb el Nàstic acabarà amb una rescissió de contracte.

Martín va arribar fa tres anys amb el cartell de davanter estrella i l'entitat grana es va rascar la butxaca pel seu traspàs del Lleida. En els 65 partits que ha disputat, ha marcat un total de deu gols. El darrer any el club el va renovar, però el seu rendiment no va estar al nivell i va acabar la temporada cedit al Sanluqueño.