Es disputarà del 14 al 17 de juliol a la Coruña

Actualitzada 05/07/2022 a les 11:57

El Club Voleibol Reus s'ha classificat per participar en el Campionat d'Espanya de Vòlei Platja. Els reusencs es van guanyar la plaça després de jugar el Campionat de Catalunya puntuable a la platja de l'Arrabassada de Tarragona.Els membres que participaran seran els cadets entrenats per Rubén Martínez Jordi Popescu, Daniel Ponzoa, Roger Mariné, Pol Mariné, Unai Chavero i Jack Smith.La competició tindrà lloc del 13 al 17 de juliol a la «Praia Do Ézaro» a la Coruña.