El CP Calafell fitxa a Gerard Camps i Curro Fernández

Aquests són les primeres incorporacions després del gran bloc de renovacions que va fer l'equip

Actualitzada 05/07/2022 a les 13:31

El Club Patí Calafell presenta les seves dues primeres incorporacions de cara a l'equip de la temporada 2022-2023. Després d'un període on les renovacions marcaven el ritme de l'equip, els verds van buscar al mercat de fitxatges les peces que els faltaven.Els escollits van ser Gerard Camps i Curro Fernández. Camps serà el nou porter que cobrirà la baixa del portuguès Xano Edo. El Calafell necessitava un arquer amb garanties i van escollir a Gerard Camps, qui l'any passat va defensar la porteria del CH Caldes. El porter va jugar 25 dels 26 partits de lliga amb l'equip català i també va participar en competicions d'alt nivell com la Golden Cup amb els barcelonins. Durant la campanya regular amb l'equip es va aconseguir classificar per la Copa del Rei i pel play-off, però en ambdues competicions es va topar amb el Barça a primera ronda i van caure eliminats. Després d'una temporada destacada, Gerard Camps es va desvincular amb el CH Caldes el passat mes de maig i aquest dilluns va ser presentat amb la samarreta del Calafell.L'altra incorporació és la de Curro Fernández. El madrileny destaca per la seva gran capacitat defensiva i la darrera temporada va jugar a les files del HC Braga portuguès. Fernández era el jugador de rotació dels portuguesos i va aconseguir marcar tres gols en els trenta partits que va participar.Després d'aconseguir mantenir el bloc que va aconseguir el títol europeu l'any passat, el Calafell mou fitxa de cara a les incorporacions al següent.